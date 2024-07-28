Украина выступила против участия Чулпан Хаматовой на Венецианском кинофестивале
Министерство иностранных дел Украины считает, что российская актриса Чулпан Хаматова не должна выходить на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Киев объяснил это «прошлыми связями» с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Чулпан Хаматова, бывшая сторонница Путина, сыграла главную роль в фильме "Тихая жизнь", участвующем в Венецианском кинофестивале. Несмотря на то, что она покинула Россию, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы. Те, кто помогал укреплять его власть, не должны появляться на красных дорожках, пока украинцев убивают»,— говорится в комментарии МИД Украины в соцсети X.
Госпожа Хаматова исполнила одну из главных ролей в фильме «Тихая жизнь» греческого режиссера Александроса Авранаса, его покажут на Венецианском кинофестивале. Фильм рассказывает о паре из России, которой отказывают в убежище в Швеции.
Чулпан Хаматова после ввода российских войск на Украину уволилась из театра «Современник» и уехала из России. Народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ. В труппе «Современника» выступала с 1998 года. Во время президентской кампании в 2012 году была доверенным лицом Владимира Путина.