Подросток на мотоцикле сбил переходившую велодорожку пенсионерку в Ижевске

Подросток на мотоцикле сбил 83-летнюю пенсионерку, которая переходила велодорожку в Ижевске. У несовершеннолетнего не оказалось водительских прав, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

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Это произошло вечером 25 июля на улице Кирова. Пострадавшую пенсионерку со множественными травмами увезли в больницу, 17-летнему подростку назначили лечение. На него составили несколько административных протоколов, мотоцикл поместили на спецстоянку.