По материалам проверок ярославской прокуратуры возбуждено свыше 100 дел

В Ярославской области по итогам проверок прокуратуры в первом полугодии 2024 года было возбуждено 115 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

25 июля прокурор области Александр Лоренц провел расширенное заседание коллегии прокуратуры, посвященное результатам работы за шесть месяцев текущего года. За этот период прокуратура пресекла больше 35 тыс. нарушений федерального законодательства и опротестовала 2,2 тыс. незаконных правовых актов. Кроме того, было внесено 5 тыс. представлений и предъявлено 2,6 тыс. исков на общую сумму 346 млн руб.

Прокуроры добились привлечения к дисциплинарной ответственности 4 тыс. человек, к административной — свыше тысячи. Работа прокуратуры содействовала погашению задолженности перед хозяйствующими субъектами на общую сумму 193 млн руб.

«По результатам принятых прокурорами мер в отношении налогоплательщиков погашена задолженность по налогам на сумму более 32 млн руб.»,— отметили в ведомстве.

Алла Чижова