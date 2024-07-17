Минералы вместо газа

Спрос на российские азотные удобрения в последние два года не снизился, а вырос, в первую очередь из-за повышения цен на природный газ — сырье для их производства. По данным Евростата, в 2023 году страны ЕС импортировали из России в два раза больше карбамида, чем в 2022-м. Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким в статье для «Ъ-Review» описывает ключевые тренды развития рынка и объясняет, почему Европа не может отказаться от российских удобрений.

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Санкции без объявления

Россия поставляет на мировой рынок в основном минеральные удобрения: азотные, такие как карбамид и аммиачная селитра, калийные, фосфорные, а также сложные комплексные смеси удобрений. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2021 году зависимость европейского рынка удобрений от российского импорта составляла более 30%.

Сегодня европейские рынки удобрений находятся под влиянием нестабильных цен на газ, что повышает неопределенность в отношении затрат на производство такой продукции. Компании же производители удобрений в России, по сути, являются «прокси» на цену газа. При действующих ограничениях и ценовом дисбалансе на рынках газа ввоз удобрений является доступной заменой: когда внутри страны цены на газ значительно ниже, чем, например, в Европе, поставки выгодны обеим сторонам.

Против удобрений не введено прямых торговых ограничений, но ситуацию на рынке усугубляют косвенные ограничения, в том числе проблемы с заходом российских судов в порты ЕС, сложности проведения торговых операций и ограничения против компаний, в активах которых есть капитал из РФ. Также ЕС ввел санкции против отдельных российских бизнесменов, владеющих или владевших активами в производстве удобрений, а также топ-менеджеров этих компаний. Все санкционные ограничения, касающиеся логистики, страхования и финансов, повышают издержки на стоимость поставки удобрений в ЕС, что, в свою очередь, влияет на структуру себестоимости сельскохозяйственной отрасли.

В отличие от других отраслей, для производителей удобрений газ — это не только источник энергии, но и сырье. Азотные удобрения (аммиак, карбамид, аммиачная селитра) производятся именно из него. Еще один тип удобрений — фосфорные, но на территории ЕС они производятся в меньших объемах, чем азотные. Однако и в этом случае стоимость углеводородов играет значительную роль как в стоимости транспортировки сырья, так и в производстве, что определяет целесообразность импорта готовых удобрений.

Поскольку углеводороды являются важным сырьем для выпуска удобрений, их стоимость и объемы производства напрямую влияют на себестоимость продукции АПК, а также финансовое благополучие отрасли. Чем выше расходы фермеров, тем выше будет стоимость продуктов питания в Европе (нехватка удобрений также может влиять и на объем выпускаемой продукции).

Аммиак всему голова

Аммиак производится почти исключительно из природного газа — на эти цели расходуется 170 млрд кубометров газа в год (4% мирового потребления газа). Исключением является Китай, где производство аммиака основано прежде всего на угле. Природный газ — предпочтительное сырье прежде всего потому, что он содержит больше водорода по сравнению с другим сырьем, в расчете на единицу веса. Более тяжелое сырье, такое как уголь и нефть, перерабатывать сложнее, следовательно, затраты при таком производстве относительно выше, поэтому на природный газ приходится более 95% объема производства аммиака.

В свою очередь, половина аммиака преобразуется в мочевину — это самый распространенный вид азотных удобрений, используемый в мире. Относительно небольшой объем, около 10% производимого аммиака, напрямую продается как удобрение, но большинство фермеров, в частности европейских, предпочитают твердые удобрения. Это опять же вынуждает производителей перерабатывать аммиак в мочевину — сухое твердое вещество, которое можно относительно легко и дешево транспортировать и хранить.

Стоит заметить, что использование современных наилучших доступных технологий в сельском хозяйстве позволило значительно сократить удельное потребление удобрений в западноевропейских странах. Например, в Германии в 2021 году, согласно данным Всемирного банка, в среднем использовалось 130 кг удобрений на 1 га, во Франции — 153 кг, в Италии — 133 кг, тогда как в Китае — 374 кг, Индии — 193 кг, а во Вьетнаме — до 427 кг. В России средний уровень потребления удобрений составлял 25,3 кг на 1 га, что почти позволяет считать производимую сельхозпродукцию близкой к требованиям органического земледелия.

Как выглядит глобальный рынок азотных удобрений В 2022 году крупнейшими экспортерами азотных удобрений стали Россия ($6,3 млрд), Китай ($5,6 млрд), Оман ($4,1 млрд), Катар ($3,4 млрд) и Египет ($3,4 млрд). В то же время крупнейшие импортеры — Индия ($7,37 млрд), Бразилия ($6,03 млрд), США ($4,8 млрд), Франция ($3,4 млрд) и Австралия ($2,3 млрд). С сельскохозяйственного сезона 2020/21 года экспорт российского карбамида в ЕС увеличился вдвое. Сейчас на долю России приходится около трети общего импорта ЕС. Франция же импортирует 80% потребляемых удобрений из России. Североамериканские производители также получили значительное преимущество перед европейскими конкурентами, поскольку имеют доступ к дешевому газу. По данным Statista, в марте 2024 года цены на газ в Европе составили $8,55 в расчете на 1 млн BTU, тогда как в США — $1,5, притом что в 2020 году цены в обоих регионах находились в диапазоне $ 1,7–1,8 соответственно. По оценкам Global LNG Hub, растущий спрос на СПГ в Китае (на 25% в годовом исчислении), аномальная жара в Индии, перебои в поставках газа из Норвегии и риски, связанные с неопределенностью поставок российского трубопроводного газа, будут способствовать росту спотовых цен на СПГ. Цены на удобрения, однако, продолжают снижаться: фьючерсы на мочевину упали до $300 за тонну на фоне ожидаемого роста производства, в частности в США. За последние пять лет цены на мочевину доходили до $1050 за тонну в середине 2022 года, а самые низкие значения $212,5 за тонну пришлись на середину 2020 года. Запуск газопровода Mountain Valley в США 11 июня 2024 года должен увеличить предложение, так как позволит транспортировать до 2 млрд кубических футов газа в день. В то же время спрос на мочевину может снизиться — Индия, один из крупнейших в мире потребителей, планирует прекратить его импорт к концу 2025 года, ссылаясь на опасения по поводу влияния таких удобрений на плодородие почв и здоровье людей.

На выпуск удобрений приходится около 5% глобальных выбросов парниковых газов. Но, в отличие от большинства промышленных продуктов, удобрения производят заметно больше выбросов при использовании, чем при производстве. Две трети выбросов отрасли образуются после того, как фермеры вносят удобрения в поля, поскольку встречающиеся в природе почвенные микробы преобразуют излишки удобрений в различные соединения, включая N2O.

Вести с полей

На европейский рынок повлияли как сокращение ввоза аммиака (в частности, нарушение его поставок через аммиакопровод Тольятти—Одесса), так и снижение импорта трубопроводного газа. Сжатие производства удобрений в Европе началось еще в начале осени 2021 года на фоне колебаний на рынке углеводородов. Ситуация резко усугубилась в 2022 году в связи с сокращениями поставок трубопроводного газа из России и резким ростом его стоимости.

Из-за роста цен на газ были закрыты или остановлены многие производства: заводы BASF в Антверпене (Бельгия) и Людвигсхафене (Германия), английские заводы в Инсе и Биллингеме американской компании CF Industries, приостановили деятельность норвежская Yara, испанская Fertiberia, нидерландская OCI и многие другие. В 2022 году, по данным Fertilizers Europe, простаивало около 70% мощностей по производству аммиака (сейчас этот показатель ниже).

Снижение доступности удобрений ударило по европейским фермерам в финансовом отношении, а фермеры в некоторых других странах, особенно в Африке, вообще прекратили использовать удобрения, что снизило урожайность и усугубило глобальный продовольственный кризис. Помимо этого, фермеры изменили предпочтения в отношении отдельных посевных культур, поскольку, например, кукурузе нужен азот, тогда как пшенице и соевым бобам — фосфаты и калий.

Зеленое лобби

Европейские производители лоббируют запрет российских удобрений в надежде, что это поможет загрузить их собственные мощности. Они утверждают, что прекращение импорта российского карбамида даст дополнительную экологическую выгоду: российские удобрения оказывают гораздо большее воздействие на окружающую среду, чем удобрения, произведенные в странах ЕС. Согласно их оценкам, производство аммиака в ЕС (для удобрений на основе аммиачной селитры, которые чаще всего используются фермерами ЕС) выделяет примерно на 60% меньше выбросов парниковых газов, чем производство в РФ. Увеличение зависимости от импорта из России также может повлиять на декарбонизацию европейского сельского хозяйства — для ее достижения им придется использовать другие меры. Впрочем, такие выводы могло бы подтвердить лишь проведение оценки комплексного воздействия импорта на климат, учитывающей все косвенные эмиссии парниковых газов восходящих и нисходящих потоков в цепочке поставок.

Вероятно, если европейские организации добьются прекращения прямых поставок российских удобрений, это незамедлительно приведет к росту теневых поставок, что повлечет за собой дополнительные расходы на логистику и увеличивает углеродный след, связанный с удлинением маршрутов поставки, а также возможному росту поставок из США и Китая (Китай производит удобрения из угля со значительно более высоким углеродным следом). При текущем разрыве цен на газ в регионах-экспортерах, таких как Россия и США, и регионах-импортерах, таких как Европа, Азия и Индия, конкурентоспособность производителей азотных удобрений определяется именно доступностью сырья.

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