За неделю 10 сочинцев заболели коронавирусом

В Сочи выявили более 10 случаев заболевания коронавирусом за последнюю неделю, с 8 по 14 июля. На Кубани зарегистрировали 93 новых случая, сообщает кубанский оперштаб.

Среди заболевших на Кубани свыше 50 женщин и более 40 мужчин. В Краснодаре зарегистрировали более 30 случаев, в Сочи — свыше 10, в Армавире — восемь, а в Новороссийске — семь. В Геленджике, Северском и Тихорецком районах выявлено по четыре новых пациента, в Тимашевском и Мостовском районах — по три. За указанный период в крае госпитализировали 23 человека, выздоровели 85.

Последний раз данные о заболеваемости предоставляли в начале июля. В период с 24 по 30 июня в Сочи зарегистрировали 17 новых случаев заболевания коронавирусом.

Мария Удовик

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