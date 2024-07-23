В Уфе начнет курсировать первый электропоезд «Финист»

АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» совместно с Куйбышевской железной дорогой приступила к выполнению организационно-технических мероприятий для начала курсирования электропоезда «Финист», сообщила пресс-служба регионального минтранса в своем Telegram-канале.

Поезд, в состав которого входит пять вагонов, будет курсировать по маршруту Уфа — Белорецк и в черте Уфимской городской агломерации.

«Финист» — российский электропоезд, оснащенный системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В салоне — комфортные кресла с USB-розетками для зарядки мобильных устройств. В электропоезде три санитарных модуля, которые оснащены пеленальными столиками, а также места для установки инвалидных колясок.

Венера Хисамова

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