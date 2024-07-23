Аудитория Telegram выросла до 950 млн пользователей в месяц

Telegram отчитался об увеличении аудитории сервиса до 950 млн человек в месяц. По словам руководителя платформы Павла Дурова, до конца 2024 года в Telegram ежемесячно будут заходить свыше 1 млрд пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @durov Фото: @durov

Показатель MAU (Monthly Active Users) публикуется на странице рекламной платформы Telegram и означает количество человек, которые хотя бы раз в месяц пользуются мессенджером. В апреле аудитория Telegram составляла 900 млн пользователей в месяц, так что за три месяца сервисом стали пользоваться на 50 млн пользователей больше. Ежедневно в мессенджере регистрируются свыше 2,5 млн человек.

Ранее Microsoft запустила в Telegram бета-версию чат-бота на основе искусственного интеллекта Copilot. Также в мессенджере теперь можно создавать стикеры из изображений.

Почему Telegram стал основным ресурсом для распространения вредоносных ссылок — в материале «Мошенников привлекла безопасность».

Евгений Федуненко