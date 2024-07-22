В Тольятти директора школы наказали за утаивание информации о драке учеников

Прокуратура Автозаводского района проверила соблюдение образовательной организацией требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки было возбуждено дело по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредоставление информации».

3 мая 2024 года на территории одной из школ между учащимися шестого класса произошел конфликт, в результате которого один ребенок получил перелом бедра. Мальчику понадобилась медицинская помощь, которая была оказана в городской больнице. Сотрудникам школы сразу стало известно о происшествии, но они не проинформировали об этом органы системы профилактики и прокуратуру.

По итогам рассмотрения административного дела школе и ее директору назначено наказание в виде предупреждения. Кроме того, в адрес директора внесено представление о принятии мер к недопущению подобных нарушений в будущем.

Алексей Алексеев