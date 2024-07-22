В Сириусе застройщик элитного комплекса Mantera получил разрешение на ввод

Девелопер FIVE (входит в ГК «Мантера») получил разрешение на ввод в эксплуатацию элитного комплекса Mantera Seaview residence на Имеретинском побережье в Сочи. Уже продано больше половины лотов, сообщает пресс-служба застройщика.

С момента открытия продаж до получения разрешения на ввод динамика средней стоимости резиденций составляла от 1,5 млн до 3,7 млн руб. за «квадрат». Сейчас продано 58% лотов.

Резидентам комплекса обещают богатую инфраструктуру для активного и размеренного отдыха. В проект включены пятизвездочные сервисы, концепция «Умного дома». Площадь нового комплекса составляет 6 га. Всего на участке располагается 20 объектов.

Несколькими днями ранее прошла юбилейная акция «Черная пятница рынка недвижимости», в рамках которой был выставлен на продажу трофейный пентхаус стоимостью 945,6 млн руб. и площадью 212,5 кв. м. на седьмом этаже MANTERA Seaview residence. Отмечалось, что за первые часы акции бронируется почти половина лотов.

Вячеслав Рыжков

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