Пентхаус за 1 млрд рублей выставят на продажу в Сочи в «Черную пятницу»

В Сочи выставят на продажу трофейный пентхаус стоимостью 945,6 млн руб. и площадью 212,5 кв. м. Лот будет торговаться в рамках федеральной девелоперской акции «Черная пятница», рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе проекта.

Пентхаус находится на седьмом этаже готовящегося к открытию элитного курортного проекта MANTERA Seaview residence на Имеретинском побережье. Внутреннее пространство включает три спальни с выходом на балконы, кухню-гостиную, два гардероба и три санузла. С персональной террасы площадью 67 кв. м открываются виды на Черное море и Кавказские горы.

Юбилейная акция «Черная пятница рынка недвижимости» начнется в ночь на 19 июля. В течение трех дней эксклюзивные лоты будут доступны для продажи со скидкой до 22%. По данным Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA, за первые часы акции бронируется почти половина лотов.

Руководитель и управляющий партнер Ассоциации профессионалов рынка недвижимости Юлия Солодовникова отметила, что к участию в акции допускают только проверенных крупных девелоперов с исключительными предложениями. В этом году в акции принимает участие трофейная курортная недвижимость.

Вячеслав Рыжков

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