Суд в Башкирии обязал укомплектовать заповедник средствами пожаротушения

Белорецкий межрайонный суд удовлетворил административный иск Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры, которая просила обязать укомплектовать ФГБУ «Южно-Уральский государственный природный заповедник» необходимыми средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, а Минприроды России — профинансировать эти мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, надзорное ведомство провело проверку готовности особо охраняемых природных территорий федерального значения к пожароопасному сезону. Установлено, что Южно-Уральский государственный природный заповедник, расположенный на землях лесного фонда территории Башкирии, не обеспечен необходимыми средствами предупреждения и тушения лесных пожаров: мобильными средствами пожаротушения, мотопомпами, напорными пожарными рукавами, воздуходувками, бензопилами, ранцевыми лесными опрыскивателями, емкостями для доставки воды, электромегафонами. На его территории ежегодно регистрируются возгорания.

Суд признал незаконным бездействие минприроды, которое не профинансировало заповедник средствами для борьбы с лесными пожарами.

Майя Иванова

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