«Башспирт» потратит 300 млн рублей на изучение конъюнктуры рынка

АО «Башспирт» заключило три договора на услуги по исследованию конъюнктуры рынка общей стоимостью 300 млн руб. По данным сайта госзакупок, цена каждого договора — 100 млн руб., платежи распределены на 2024 и 2025 годы по 50 млн руб.

Известно, что договоры заключены с единственными поставщиками в рамках закупки маркетинговых, рекламных услуг и услуг по мерчендайзингу. Их названия не указаны.

АО «Башспирт» зарегистрировано в Уфе в 2006 году после преобразования одноименного госпредприятия. Уставный капитал — 593,6 млн руб. По данным Rusprofile, выручка компании в 2023 году составила 7,9 млрд руб., чистая прибыль — 251 млн руб.

Идэль Гумеров

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