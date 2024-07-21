Чеболи вызвали спор

Чиновники и ученые спорят о чеболизации российской экономики, так называется процесс объединения множества разнопрофильных бизнесов в «мегамонополии». Термин появился в Южной Корее в 1960-е годы. Тогда местные власти решили развивать экономику, инвестируя в крупнейшие корпорации страны, им предоставлялись льготные кредиты и налоговые преференции. В итоге гиганты рынка начинали поглощать другие компании, формируя многоотраслевые холдинги. Наиболее известные чеболи — это Samsung, LG и Hyundai. По мнению замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, аналогичные процессы сейчас происходят и в России. В качестве примера конгломератов он привел банк ВТБ и Объединенную судостроительную корпорацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Действительно ли сейчас происходит чеболизация российский экономики? И для чего она нужна? “Ъ FM” обсудил эти вопросы с главным научным сотрудником Института экономики РАН Игорем Николаевым: «Такой процесс происходит, и этому есть объяснение. Все-таки экономика работает не в стандартных условиях, приоритетной отраслью является оборонно-промышленный комплекс. Госзаказы в значительной степени концентрируются на определенных направлениях деятельности. Например, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация — сейчас это государственные специализированные структуры, но не столь диверсифицированные, как в Южной Корее.

Если говорить в целом о чеболизации, то это является определенным преимуществом в нынешние специфичные времена.

Ведь за счет чего у нас экономика показывает положительные темпы роста? Это масштабное денежное бюджетное стимулирование. Когда большое значение имеет оборонно-промышленный комплекс, то обязательность, гарантированность, постоянность расходов обеспечивается в большей степени. И получается, что если структурно обеспечивается у нас функционирование экономики, в том числе за счет того, что работают такие структуры, значит это скорее объективный процесс, и он имеет позитивное влияние в нынешних условиях».

По мнению замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, на нынешнем этапе чеболизация необходима для российской экономики. Как отметил замминистра, в условиях санкций у крупных промышленных организаций появилась потребность в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании, «то есть сейчас нужна синергия финансового, торгового и промышленного капитала».

С этой точкой зрения соглашаются и некоторые аналитики. Они отмечают, что появление «мегамонополий» ускорит развитие ряда отраслей промышленности, поскольку принимать решения и заключать контракты в рамках конгломерата будет проще и быстрее. Однако директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев выступает против чеболизации:

«Есть три способа направлять притоки капитала: это государство, чеболь и внутрикорпоративный переток, а также финансовый рынок. Весь мировой опыт развития показал, что последний вариант в современном мире гораздо более эффективен для распределения капиталов и средств. Помимо всего прочего, вы тем самым не создаете, как в чеболе, огромных рисков, связанных с устойчивостью финансовых составляющих. "Пузыри" и плохие активы образуются тоже во многом вокруг этих больших конгломератов.

Все же, что выпадает из внимания таких структур, практически не будет иметь шансов на развитие по простой причине — значительная часть экономики будет погребена под неэффективным соперничеством гигантов.

Полагать, что экономика бурно разовьется из-за того, что несколько промышленных гигантов будут двигать ее в определенном направлении, я бы не стал».

Появление «мегамонополий» помогло Южной Корее всего за 30 лет превратиться из аграрной страны в одного из мировых технологических лидеров, отмечают эксперты. Однако в 1990-е местные экономисты и политики стали воспринимать чеболизацию как проблему. Дело в том, что в многоотраслевых корпорациях начала развиваться коррупция, а сами холдинги стали реализовывать неэффективные проекты и мешать дальнейшей модернизации экономики. Власти Южной Кореи неоднократно пытались провести реформу чеболей, но каждый раз наталкивались на сопротивление финансово-промышленных групп.

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Иван Хорушевский