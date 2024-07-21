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Коммерсантъ FM
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Чеболи вызвали спор

Нужно ли России повторять опыт Южной Кореи в сфере экономики

Чиновники и ученые спорят о чеболизации российской экономики, так называется процесс объединения множества разнопрофильных бизнесов в «мегамонополии». Термин появился в Южной Корее в 1960-е годы. Тогда местные власти решили развивать экономику, инвестируя в крупнейшие корпорации страны, им предоставлялись льготные кредиты и налоговые преференции. В итоге гиганты рынка начинали поглощать другие компании, формируя многоотраслевые холдинги. Наиболее известные чеболи — это Samsung, LG и Hyundai. По мнению замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, аналогичные процессы сейчас происходят и в России. В качестве примера конгломератов он привел банк ВТБ и Объединенную судостроительную корпорацию.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Действительно ли сейчас происходит чеболизация российский экономики? И для чего она нужна? “Ъ FM” обсудил эти вопросы с главным научным сотрудником Института экономики РАН Игорем Николаевым: «Такой процесс происходит, и этому есть объяснение. Все-таки экономика работает не в стандартных условиях, приоритетной отраслью является оборонно-промышленный комплекс. Госзаказы в значительной степени концентрируются на определенных направлениях деятельности. Например, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация — сейчас это государственные специализированные структуры, но не столь диверсифицированные, как в Южной Корее.

Если говорить в целом о чеболизации, то это является определенным преимуществом в нынешние специфичные времена.

Ведь за счет чего у нас экономика показывает положительные темпы роста? Это масштабное денежное бюджетное стимулирование. Когда большое значение имеет оборонно-промышленный комплекс, то обязательность, гарантированность, постоянность расходов обеспечивается в большей степени. И получается, что если структурно обеспечивается у нас функционирование экономики, в том числе за счет того, что работают такие структуры, значит это скорее объективный процесс, и он имеет позитивное влияние в нынешних условиях».

Как санкции повлияли на динамику российской экономики

По мнению замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, на нынешнем этапе чеболизация необходима для российской экономики. Как отметил замминистра, в условиях санкций у крупных промышленных организаций появилась потребность в финансовом партнере и сбыте продукции через торговые компании, «то есть сейчас нужна синергия финансового, торгового и промышленного капитала».

С этой точкой зрения соглашаются и некоторые аналитики. Они отмечают, что появление «мегамонополий» ускорит развитие ряда отраслей промышленности, поскольку принимать решения и заключать контракты в рамках конгломерата будет проще и быстрее. Однако директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев выступает против чеболизации:

«Есть три способа направлять притоки капитала: это государство, чеболь и внутрикорпоративный переток, а также финансовый рынок. Весь мировой опыт развития показал, что последний вариант в современном мире гораздо более эффективен для распределения капиталов и средств. Помимо всего прочего, вы тем самым не создаете, как в чеболе, огромных рисков, связанных с устойчивостью финансовых составляющих. "Пузыри" и плохие активы образуются тоже во многом вокруг этих больших конгломератов.

Какие возможности для развития находит российский бизнес

Все же, что выпадает из внимания таких структур, практически не будет иметь шансов на развитие по простой причине — значительная часть экономики будет погребена под неэффективным соперничеством гигантов.

Полагать, что экономика бурно разовьется из-за того, что несколько промышленных гигантов будут двигать ее в определенном направлении, я бы не стал».

Появление «мегамонополий» помогло Южной Корее всего за 30 лет превратиться из аграрной страны в одного из мировых технологических лидеров, отмечают эксперты. Однако в 1990-е местные экономисты и политики стали воспринимать чеболизацию как проблему. Дело в том, что в многоотраслевых корпорациях начала развиваться коррупция, а сами холдинги стали реализовывать неэффективные проекты и мешать дальнейшей модернизации экономики. Власти Южной Кореи неоднократно пытались провести реформу чеболей, но каждый раз наталкивались на сопротивление финансово-промышленных групп.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

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