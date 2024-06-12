Тревожный импорт

Хотя в первом квартале капитальные вложения в РФ продемонстрировали высокие темпы роста, во втором, судя по опережающим показателям (в том числе по объему инвестиционного импорта), их динамика резко замедлилась. В Минэкономики возможное сокращение объемов ввоза инвестиционных товаров называют «тревожным», но полагают, что уже в третьем квартале он должен снова начать расти. Новая волна санкций США в отношении российской финансовой системы и промышленных структур, однако, вызывает сомнения в реалистичности такого сценария: на поиски новых способов расчетов, перестройку логистики и выстраивание нового равновесия, судя по опыту 2022 года, уйдут как минимум месяцы, а рост цен и сроков может сорвать ряд инвестпланов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главу Минэкономики Максима Решетникова торможение импорта во втором квартале заставило встревожиться

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Главу Минэкономики Максима Решетникова торможение импорта во втором квартале заставило встревожиться

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аналитики Райффайзенбанка в записке о динамике инвестиций в России (.pdf) отмечают, что в значительной степени бурный рост показателя в первом квартале 2024 года (на 14,5% в годовом реальном выражении) объясняется низкой базой начала 2023-го. В предыдущие кварталы капвложения также росли сопоставимыми темпами (10–15% в годовом выражении). Но эффект базы — не единственный фактор роста, отмечают аналитики, указывая, что в первом квартале 2024 года по сравнению с четвертым кварталом 2023-го номинальные темпы роста инвестиций составили 8%. Отметим, что, по другой оценке — Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с учетом сезонности в том же измерении показатель прибавил 4,7%.

В отраслевом разрезе наибольший вклад в годовой прирост показателя внесли вложения в химическую промышленность, транспортировку и хранение, связь и информационный сектор.

«При этом явных просадок по отраслям не отмечается»,— указывают в Райффайзенбанке, замечая, что ключевым фактором инвестиционного спроса в этом году был и останется бюджетный стимул. Такие вливания, скорее всего, сконцентрированы на продукции отраслей тяжелой и высокотехнологичной промышленности, добавляют аналитики.

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Минэкономики в своем обновленном прогнозе социально-экономического развития ожидает в 2024 году увеличения инвестиций на 2,3%. Это заметно скромнее, чем было год назад (9,8%), несмотря на госстимулирование НИОКР, покрытие возможных рисков компаний и льготное кредитование. Причины замедления роста показателя к концу года — жесткая ДКП, перегрев экономики (при котором дополнительные инвестиции уже не кажутся столь необходимыми) и трудности с импортом высокотехнологичной продукции.

Экспертные консенсус-прогнозы динамики капвложений пока заметно превышают ожидания министерства: аналитики, опрошенные в начале мая «Интерфаксом», прогнозируют рост показателя на 3,7%, а июньский консенсус-прогноз FocusEconomics оценивает его в 4,5%.

Между тем 6 июня глава Минэкономики Максим Решетников заявил: «Нас смущает, что во втором квартале немного притормозился импорт, и у нас есть подозрения, что это импорт инвестиционный. И это тоже тревожно».

По данным ФТС, за январь—апрель 2024 года импорт в РФ машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $42,8 млрд, действительно снизившись на 4,2%.

Глава Минэкономики выразил надежду, что импорт подрастет в третьем квартале. Опубликованные вчера новые санкции США в отношении российского финансового и промышленного сектора, однако, с высокой вероятностью эти надежды развеют — как в силу необходимости перестройки расчетов и логистики, на что в 2022 году при введении первых пакетов ограничительных мер западных стран из-за военной операции РФ на Украине ушли месяцы, так и из-за роста опасений вторичных санкций у иностранных поставщиков и контрагентов, и этот эффект имеет скорее «накопительный» характер, усиливаясь со временем.

Ранее в ЦМАКП уже отмечали заметное торможение инвестиционной активности во втором квартале, в том числе и из-за снижения импорта (см. “Ъ” от 6 мая).

В марте, по данным Росстата, рост прибыли корпораций, из которых в первом квартале 2024 года финансировалось 62% капвложений, замер, а убытки оказались максимальными за последние месяцы. При этом если прибыли в нефтегазовом секторе растут, то в несырьевом (за исключением банков) — снижаются. Заметим, что, по данным июньского мониторинга отраслевых финансовых потоков, рост входящих платежей в отраслях инвестиционного спроса в мае замедлился до 0,5% с 6,8% в апреле к среднему за первый квартал. Положительный вклад в динамику показателя внесло строительство зданий, а отрицательный — производство прочих транспортных средств и оборудования, а также научные исследования и разработки.

Артем Чугунов, Олег Сапожков