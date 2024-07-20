Минтранс обсуждает повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний

Глава Минтранса Роман Старовойт сообщил, что в ведомстве обсуждается вопрос о повышении аэронавигационных сборов с авиакомпаний для капремонта региональных аэропортов. Он отметил, что реализация этой инициативы не приведет к значительному росту цен на авиабилеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Такой вопрос обсуждается, решение пока не принято»,— сказал господин Старовойт, отвечая на вопрос журналиста «Интерфакса». На уточняющий вопрос об удорожании авиабилетов министр ответил так: «Это если и будет, то вообще незначительная сумма. И речь идет именно об аэропортах, которые находятся в концессии».

В начале июля Росавиация сообщала, что сборы с авиакомпаний планируется повысить на 37% на внутренних рейсах, в два раза — на международных. В Росавиации утверждали, что это приведет к росту стоимости билетов в среднем до 150 руб. в расчете на пассажира.

В январе 2023 года тогдашний министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что капремонта и реконструкции требуют 116 из 228 аэродромов. На модернизацию 75 аэродромов ведомство планировало выделить финансирование в размере 250 млрд руб.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Авиакомпании не тянет на аэродромы».