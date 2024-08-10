Сегодня исполняется 70 лет председателю комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову

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Фото: Из личного архива Алексей Пушков

Фото: Из личного архива

Его поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

— Уважаемый Алексей Константинович, от имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 70-летием. Видный государственный и общественный деятель, блестящий журналист-международник, профессионал с неиссякаемой творческой энергией, Вы более четверти века успешно руководите одной из ведущих аналитических программ российского телевидения — «Постскриптум». Ваша деятельность на посту председателя комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ способствует поступательному совершенствованию законодательного регулирования отечественной медиасферы. Особо хотел бы отметить Ваш вклад в дело защиты прав и свобод журналистов. В министерстве ценят внимание, уделяемое Вами освещению внешнеполитической проблематики. Дорожим сложившимся уровнем сотрудничества, готовы к продолжению плодотворного взаимодействия. Желаю Вам крепкого здоровья, реализации творческих планов и всего наилучшего.

11 августа исполняется 75 лет руководителю фракции «Единой России» Владимиру Васильеву

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Владимир Васильев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин:

— Уважаемый Владимир Абдуалиевич! Поздравляю Вас с днем рождения. Опытный политик и государственный деятель, Вы вносите большой вклад в совершенствование законодательства, последовательно отстаиваете интересы граждан. Занимая принципиальную позицию по ключевым вопросам повестки развития нашей страны, способствуете принятию ответственных решений, направленных на укрепление экономики и суверенитета России, благополучие людей. Ваш профессионализм, мудрость, открытость вызывают уважение. Желаю Вам здоровья и новых успехов!

11 августа исполняется 60 лет генеральному директору АО «Газпром-медиа Холдинг» Александру Жарову

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Жаров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет писатель и сценарист Сергей Минаев:

— Дорогой Сан Саныч! С того момента, когда мы встретились в твоем кабинете, чтобы обсудить какой-то проект, и ты прочел мне историческую лекцию, я нахожусь под впечатлением от твоей работы. У тебя какая-то невероятная работоспособность, жажда открытия новых сфер, требовательность к себе больше, чем к сотрудникам, умение принимать неочевидные, но точные решения. Ты меняешь медиаиндустрию и постоянно меняешься сам, что с годами человеку делать все сложнее. Я вот пишу «с годами», но в моих ощущениях тебе лет тридцать, а глаза выдают, что и двадцать пять. Неравнодушный руководитель, четкий профессионал и друг, на которого можно положиться. С юбилеем тебя, будь здоров, любим и счастлив!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»