Церемония открытия Олимпиады в Париже может сорваться из-за забастовки артистов

Профсоюз артистов-исполнителей Франции (SFA) объявил о забастовке церемонии открытия Олимпиады в Париже 26 июля. SFA направил уведомление о забастовке организаторам церемонии. Профсоюз недоволен уровнем зарплат артистов, подбором которых занимается компания Paname 24, передает The Telegraph.

«Хотя лозунг "Вместе мы достигнем большего" сегодня повсюду на улицах Парижа, мы отмечаем, что наши условия труда не обсуждались. Мы также отметили сомнительные практики, вопиющее неравенство в обращении и отсутствие социального диалога во время подготовки к церемониям»,— говорится в заявлении SFA. Профсоюз также заявил о забастовке последующих репетиций церемонии открытия Паралимпийских игр.

Олимпийский оргкомитет сообщил изданию, что очень серьезно относится к условиям работы «всех тех, кто вносит свой вклад в успех Игр». В оргкомитете добавили, что зарплата танцоров, которых наняла Paname 24 для церемонии, превышает минимальный уровень, установленный коллективным договором.

«Париж 2024 и Paname 24 намерены продолжать коллективные обсуждения; мы участвуем в регулярном диалоге с профсоюзом»,— говорится в сообщении оргкомитета.

В церемонии открытия Олимпийских игр в Париже планируется задействовать 3 тыс. артистов и 400 танцоров. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. На открытии Игр будут присутствовать 10,5 тыс. спортсменов из 206 стран, а также 120 глав государств и членов правительств. Церемония впервые состоится не на стадионе, а в виде водного парада на Сене.

Подробнее о подготовке к Играм — в материале «Ъ» «Министру Сена по колено».

Евгений Белоусов