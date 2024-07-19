Зеленский: Вэнс не понимает, что происходит на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в случае его победы будет тяжелой работой. Он также раскритиковал кандидата в вице-президенты господина Трампа сенатора Джей Ди Вэнса. Тот еще в 2022 году в интервью заявлял, что ему «все равно, что произойдет с Украиной».

«Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому нам придется работать с Соединенными Штатами»,— сказал Владимир Зеленский в интервью BBC. Он добавил, что украинское правительство готово работать с любым, кто придет к власти в США.

Сам господин Вэнс ранее неоднократно критиковал политику США в отношении российско-украинского конфликта. В декабре 2023 года сенатор в эфире телеканала Fox News назвал поездку господина Зеленского в Вашингтон «нелепостью» и «позорным фарсом».

Джей Ди Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии накануне, 18 июля. Перед выборами 2016 года он критиковал Дональда Трампа, однако изменил свою позицию в 2018 году и поддержал его на выборах 2020 года.

Сам господин Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля, в первый день съезда Республиканской партии. Ранее он неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа после вступления в должность президента.

Подробнее о выборах в США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству».

Евгений Белоусов