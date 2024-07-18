Вэнс согласился баллотироваться на пост вице-президента США вместе с Трампом

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии вместе с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом. Он отметил, что в случае победы республиканцы будут поддерживать «свободу слова и открытый обмен идеями».

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«Я польщен и с чувством благодарности сообщаю, что официально принимаю предложение быть кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки»,— сказал господин Вэнс, выступая на съезде Республиканской партии в Милуоки.

В первый день съезда Республиканской партии, 15 июля, большинством голосов делегатов Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США. Вслед за этим он объявил, что выбрал в качестве кандидата в вице-президенты сенатора Джея Ди Вэнса.

Джею Ди Вэнсу 39 лет. С января 2023 года он занимает пост сенатора от Республиканской партии от штата Огайо в Конгрессе США. Перед выборами 2016 года господин Вэнс критиковал Дональда Трампа, однако изменил свою позицию в 2018 году и поддержал его на выборах 2020 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Самый удобный вице-президент».

Милена Костерева