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Коммерсантъ FM
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Трамп официально согласился баллотироваться в президенты

Бывший президент США Дональд Трамп выступил на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки. Господин Трамп заявил, что согласен баллотироваться на пост главы государства от республиканцев.

Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп

Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп

Фото: Andrew Kelly, Reuters

Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп

Фото: Andrew Kelly, Reuters

«Сегодня вечером я с верой и преданностью принимаю ваше предложение стать кандидатом на пост президента Соединенных Штатов»,— сказал политик, слова которого приводит AFP.

Он выразил убеждение, что его «ждет невероятная победа», после которой США «ждут четыре величайших года в истории страны». Дональд Трамп призвал всех жителей США объединиться.

«Разногласия и раскол в нашем обществе должны быть устранены. Мы должны излечить это быстро. Мы, американцы, связаны единой судьбой. Мы либо вместе поднимемся, либо произойдет раскол. Я собираюсь стать президентом всей Америки, а не половины Америки»,— отметил он (цитата по AP).

Это его первое публичное выступление с момента покушения. В политика выстрелили 13 июля в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела его правое ухо. При стрельбе погиб один из участников мероприятия, двое были ранены. Нападавшим был 20-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили сотрудники Секретной службы.

О кампании кандидата — в материале «Ъ» «Самый удобный вице-президент».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Республиканцы пришли на съезд с повязками на ушах в знак солидарности с Трампом

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Сторонники Трампа с повязками на ушах

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Фото: Jae C. Hong / AP

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Фото: Julia Nikhinson / AP

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Фото: Julia Nikhinson / AP

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Фото: Julia Nikhinson / AP

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Фото: Jae C. Hong / AP

Повязка на ухе Дональда Трампа после покушения

Повязка на ухе Дональда Трампа после покушения

Фото: Matt Rourke / AP

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Сторонники Трампа с повязками на ушах

Фото: Jae C. Hong / AP

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Фото: Julia Nikhinson / AP

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Фото: Julia Nikhinson / AP

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Фото: Julia Nikhinson / AP

Сторонники Трампа с повязками на ушах

Фото: Jae C. Hong / AP

Повязка на ухе Дональда Трампа после покушения

Фото: Matt Rourke / AP

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