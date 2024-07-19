Сальдо: в попытках форсировать Днепр было задействовано более 10 тыс. бойцов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках форсировать Днепр понесли значительные потери, утверждает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, ВСУ потеряли до 5 тыс. человек, но точное число «подсчитать непросто». Он добавил, что за все время попыток высадки на левый берег ВСУ задействовали более 10 тыс. военных.

«С учетом боев на других участках левобережья за время авантюры в Крынках потери вооруженных формирований Украины составили 4–5 тыс.»,— заявил «РИА Новости» господин Сальдо.

Вчера, 18 июля, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что большинство основных позиций ВСУ в селе Крынки в Херсонской области разрушены до основания. Село расположено между Новой Каховкой и Алешками на левом берегу Днепра, который контролирует РФ. По словам господина Лихового, украинские военные продолжают выполнение боевых задач на левом берегу Днепра.

О военном конфликте на Украине — в публикации «Ъ» «Саммит с Украиной на словах».

Лаура Кеффер