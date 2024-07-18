ВСУ признали отступление из Крынок

Большинство основных позиций ВСУ в Крынках в Херсонской области разрушены до основания, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой. При этом, по его словам, украинские военнослужащие продолжают выполнение боевых задач на левом берегу Днепра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

«Это уже давно не населенный пункт, а место, в котором фактически невозможно держать оборону»,— сказал Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона (цитата по «Украинской правде»). Он добавил, что ВСУ сохраняют позиции на плацдармах левого берега Днепра.

На текущей неделе «Суспільне», Liga и BBC со ссылкой на источники писали, что украинские войска несколько недель назад окончательно покинули Крынки. При этом, как отмечали неназванные собеседники изданий, ВСУ удерживают другие плацдармы на левом берегу Днепра.

Село Крынки находится между Новой Каховкой и Алешками на левом берегу Днепра, который контролирует Россия. В октябре прошлого года ВСУ начали десантную операцию. 20 февраля этого года занимавший на тот момент пост министра обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что село возвращено под контроль России. Между тем Генштаб ВСУ в регулярных сводках продолжал сообщать, что «потерь позиций не произошло». В июне заместитель главы Комитета Верховной рады по обороне и нацбезопасности Марьяна Безуглая после заседания с командованием ВСУ обвинила военных в том, что они скрывают информацию о потере контроля в Крынках.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».