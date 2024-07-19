Центр Одессы остался без воды из-за аварии

Жители центральной части Одессы остались без водоснабжения, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Он назвал причиной прорыв магистральной водопроводной трубы.

По его словам, чугунные трубы более уязвимы к температурным перепадам, также их труднее и дольше ремонтировать. К ремонтным работам привлекли все бригады аварийных служб «Инфоксводоканала», которые будут работать круглосуточно.

«Без водоснабжения остаются жители Приморского района (включая центральную часть города) и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы, Хаджибейского и Киевского районов (там возможно снижение давления)»,— написал господин Труханов в Telegram.

Восстановить подачу водоснабжения планируется до 12:00 сегодняшнего дня, 19 июля.

На всей Украине в последние дни держится жара. На юге и востоке страны температура воздуха поднималась до 40°С. «Укрэнерго» также сообщало, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции.

О реакции Запада на военный конфликт — в материале «Ъ» «Саммит с Украиной на словах».

Лаура Кеффер