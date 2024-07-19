Вучич заявил Зеленскому о важности диалога для достижения мира

Президент Сербии Александр Вучич встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Лондоне. Господин Вучич заявил, что в ходе их беседы подчеркнул важность диалога для восстановления мира в Европе.

Президент Сербии назвал встречу «хорошей». По его словам, они обсудили «все вызовы и вопросы, важные для Сербии и Украины», а также для Европы в целом. «Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что этого можно достичь только через диалог и политические решения»,— написал господин Вучич на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Александр Вучич неоднократно выступал за урегулирование военного конфликта на Украине. При этом он признавал, что сербское оружие может попадать на Украину через третьи страны, но об объеме поставок впервые стало известно в июне. По данным Financial Times, с начала боевых действий Киев получил из Сербии через посредников вооружений на €800 млн. Кремль пообещал прояснить эти данные.

Подробности — в публикации «Ъ» «Снаряды массовой информации».

Лаура Кеффер