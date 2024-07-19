Дорогое правосудие

Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи прошла по всей стране с 8 по 14 июля. Эта акция в Год семьи приурочена к Дню семьи, любви и верности. В Москве к акции 11 июля присоединился благотворительный центр «Соучастие в судьбе», который в партнерстве с Русфондом провел консультации для детей-сирот, опекунов, усыновителей и сотрудников НКО, помогающих сиротам. В ходе этих встреч выявилась тревожная тенденция: скоро доступ к правосудию для многих сирот может быть существенно ограничен или вообще закрыт.

Госдума 23 июля рассмотрит поправки к законопроекту правительства РФ о внесении изменений в Налоговый кодекс. Они предусматривают резкое увеличение размера госпошлин за обращение с иском в суд, подачу апелляционных и кассационных жалоб, а также устанавливают новые судебные пошлины, которых раньше не было.

Сейчас сироты, оспаривая в суде отказ в предоставлении жилья, платят 300 руб. госпошлины, а по новому закону будут платить 5 тыс. руб. Пошлина за апелляционную или кассационную жалобу сейчас 150 руб., а будет 3 тыс. руб. за апелляционную и 5 тыс. руб. за кассационную.

— Возможно, для депутатов и членов правительства эти суммы небольшие. Но для сирот это огромные деньги. Студенты-сироты в московских колледжах ежемесячно получают на свое содержание 14 тыс. руб. То есть пошлина за подачу иска в суд составит больше трети их ежемесячного дохода. А сироты из других регионов получают ежемесячные выплаты и того меньше,— отмечает Алексей Головань, руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе».— Сирота, обращаясь в суд, может просить освободить его от уплаты пошлины, сославшись на тяжелое материальное положение. Но решение этого вопроса будет зависеть исключительно от усмотрения судьи. А для суда это хороший повод оставить иск сироты без рассмотрения.

Депутаты могли бы внести поправку об освобождении сирот от оплаты судебных расходов, но такой инициативы пока нет.

В остальном, по словам Алексея Голованя, темы обращений за помощью были традиционные. Самая чувствительная проблема — обеспечение жильем детей-сирот после выхода из детского дома или из приемной семьи.

— Московские власти не изменяют себе, постоянно отказывая в жилье сиротам, которые живут в Москве, но не имеют здесь регистрации по месту жительства, а только по месту пребывания. Сотни вступивших в силу решений судов, признавших такие действия незаконными, не изменили ни сознание, ни ответственность столичных чиновников,— говорит Алексей Головань.

Еще один поразительный случай будет вскоре рассмотрен в суде с помощью юристов «Соучастия в судьбе». Сироту из Москвы лишили единственного жилья, пока он служил в армии. Молодой человек даже не знал, что по его делу был суд, и не мог получить повестку, так как в это время исполнял свой гражданский долг. Специалисты благотворительного центра надеются восстановить справедливость, подав апелляционную жалобу в Мосгорсуд.

Всего за консультациями в центр обратились десять человек из шести регионов, в том числе из Республики Крым, Владимирской, Калужской, Пермской и Волгоградской областей. В дальнейшую работу приняты шесть обращений, по четырем делам предстоит участие в судах. Как и вся юридическая помощь центра «Соучастие в судьбе», консультации были бесплатными.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда