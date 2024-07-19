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Коммерсантъ FM
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Удовлетворенных студентов стало больше

ВЦИОМ во второй раз измерил удовлетворенность российских студентов процессом обучения. Исследование проводилось методом онлайн-опроса на платформе «Неравнодушный человек» в мае—июне 2024 года. В нем приняли участие 87 333 респондента. Выяснилось, что 64% из них чувствуют себя в стенах учебного заведения эмоционально комфортно. За год этот показатель вырос на 4%. Доля студентов, для которых пребывание в университете некомфортно, не изменилась с 2023 года — 6%. Также не изменилось число студентов, испытывающих гордость за свой вуз,— 58%.

Общий уровень удовлетворенности организацией процесса обучения составил 80%. Инфраструктурой вузов довольны 77%, внешним видом и ремонтом — 72% и технической оснащенностью — 72%. За год выросла доля студентов, которые положительно оценивают работу своих деканатов и дирекций институтов,— с 72% до 74%. Полностью или скорее удовлетворены компетенциями преподавателей 87% (с прошлого года показатель не изменился).

Отвечая на вопросы о желаемых изменениях в вузе, треть студентов назвали возможность самостоятельно выбирать дисциплины и сбалансировать аудиторную и самостоятельную работу с практикой (33% и 30% соответственно). Далее идет пожелание расширить сеть партнеров для прохождения практик и стажировок (28%), изменить расписание занятий и локацию обучения (27%) и улучшить материально-техническую базу (25%).

«Не первый год в ходе исследований фиксируем запросы на повышение качества образования со стороны студентов через его индивидуализацию и практикоориентированность»,— отметил гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Комментируя исследования, глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что сегодня «большие средства вкладываются в укрепление материальной базы университетов, а содержание образовательных программ, в свою очередь, становится более практикоориентированным». Господин Фальков уточнил, что эти изменения продиктованы общественным запросом «и, как показывают результаты исследования, позитивно воспринимаются в самой университетской среде».

Полина Ячменникова

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