Замоскворецкий райсуд столицы уже в третий раз вынес приговор по одному и тому же уголовному делу бывшего первого заместителя директора ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) РФ Романа Складнева. Он обвинялся в хищении бюджетных средств на сумму более 45 млн руб. при строительстве полевого учебного центра Академии ФСО под Орлом. Во всех случаях суд признал господина Складнева виновным и назначил ему в виде наказания четыре года колонии. Дважды Мосгорсуд по жалобам защиты отменял приговор и направлял дело на новое рассмотрение. Пока шло повторное разбирательство, фигурант отсидел назначенный ему срок, и колония ему уже не грозит. Однако и сейчас он намерен обжаловать судебное решение, настаивая на своей невиновности и утверждая, что стал жертвой оговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поскольку Роман Складнев уже давно отбыл назначенное ему наказание, на оглашение третьего по счету судебного решения по его делу он пришел из дома в сопровождении адвоката. Впрочем, ничего нового для себя в суде он не услышал и на этот раз. Из оглашенных судьей Ольгой Багровой описательной и резолютивной частей приговора следовало, что бывший первый заместитель директора ФГУП «Атэкс» ФСО РФ вновь признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к четырем годам колонии общего режима. При этом судья указала, что назначенный срок нужно считать отбытым.

Одновременно судья частично удовлетворила иск ФГУП на 45 млн руб.— сумму ущерба по делу. Между тем потерпевшая сторона требовала возместить 215 млн руб. Как пояснил “Ъ” адвокат Илья Прокофьев, заявленная представителем ФГУП сумма ущерба периодически менялась и уточнялась, поэтому судья, видимо, решила взять за основу ущерб, рассчитанный следствием, посчитавшим, что при возведении полевого учебного центра было похищено 45 млн руб. Адвокат добавил, что ущерб пока не погашен, так как предыдущие приговоры отменялись.

Накануне в прениях, отметим, представитель Моспрокуратуры просила назначить подсудимому пять лет лишения свободы и удовлетворить иск ФГУП «Атэкс» в полном объеме.

При этом она напомнила, что фигурант уже был осужден дважды, что, по мнению прокурора, подтверждает верность позиции обвинения.

Напомним, что возводить полевой учебный центр Академии ФСО России начали еще в декабре 2012 года, когда учебное заведение и подведомственное спецслужбе ФГУП «Атэкс» заключили соответствующий контракт в рамках реализации межведомственной целевой программы «Развитие системы профессионального образования в российских спецслужбах на 2009–2020 годы». Подрядчиком работ выступило петербургское ООО «Темп», которое возглавлял его совладелец Андрей Никифоров. В общей сложности на возведение объекта из бюджета было выделено более 215 млн руб., но достроен он не был. При проверке выяснилось, что причиной тому стала нехватка свыше 45 млн руб., которые были потрачены подрядчиком работ в 2015 году на сторонние цели. После этого в сентябре 2017 года УМВД России по Орловской области возбудило уголовное дело о мошенничестве.

После привлечения Андрея Никифорова к ответственности он полностью признал вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого заявил, что действовал по согласованию с заместителем руководителя ФГУП Романом Складневым, за что последний получил от него порядка 10 млн руб. Однако, как заметил адвокат Илья Прокофьев, подтвердить это утверждение бизнесмен так и не смог. По словам адвоката, Андрей Никифоров утверждал, что перевел по указанию Романа Складнева 10 млн руб. на счет ООО «Альфастрой» за якобы выполнение работы по монтажу металлоконструкций. При этом реквизиты общества ему подзащитный якобы сообщил «в каком-то мессенджере». Но при изучении специалистами телефонов фигурантов ничего подобного обнаружено не было. Более того, в суде не была доказана и какая-либо связь Романа Складнева с указанной компанией, как и факт перечисления ей 10 млн руб. Кстати, в свое время кассационный суд отмечал, что апелляционная инстанция «не дала должной оценки доводам защиты о недоказанности сговора Никифорова со Складневым, направленного на хищение средств». Однако при новом рассмотрении дела судья Ольга Багрова пришла к тем же выводам, что и ее коллеги ранее.

После заседания Роман Складнев заявил “Ъ”, что будет обязательно в третий раз обжаловать приговор, добиваясь его отмены, поскольку считает себя жертвой оговора.

«Этот Никифоров мне всю жизнь испортил,— заметил осужденный Складнев,— хотя он и оговорил меня под сильным давлением следствия. Буду добиваться оправдания и дойду вплоть до Верховного суда РФ».

Стоит отметить, что ФГУП «Атэкс» фигурировало и в других уголовных делах. В 2022 году 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор петербургскому миллиардеру Дмитрию Михальченко, бывшему директору ФГУП «Атэкс» Андрею Каминову, ряду предпринимателей и сотрудников ФСО по делу о хищении более 1,2 млрд руб. при возведении и реконструкции объектов на территории резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Все они получили различные сроки лишения свободы.

Само предприятие «Атэкс» сейчас находится в процедуре банкротства, там назначен конкурсный управляющий. Тем временем Генпрокуратура, как рассказывал “Ъ”, добилась обращения в доход государства 52 объектов недвижимости в Москве и области, находившихся в управлении ФГУП «Атэкс» ФСО. По версии надзорного ведомства, их передачу из спецслужбы в предприятие, которым руководили его люди, организовал все тот же Дмитрий Михальченко. В результате банкротства ФГУП объекты кадастровой стоимостью более 1,3 млрд руб. могли оказаться у частных лиц, в том числе связанных с этим бизнесменом.

Алексей Соковнин