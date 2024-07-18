Т-Банк открывает доступ к своему сервису для пранка телефонных мошенников

Т-Банк (бывший «Тинькофф») начал поэтапное открытие доступа к фрод-рулетке «Ловушка для мошенников» — сервису, с помощью которого звонки от злоумышленников переводятся на подготовленных пользователей, сообщили в компании. Фрод-рулетка выявляет мошеннические звонки в реальном времени и переадресовывает их участникам игры. Задача пользователя — продержать обманщика на линии как можно дольше, совершенствуя свои защитные навыки.

Заявку на участие все желающие смогут оставить через специальный сайт. Уточняется, что сервис построен на базе собственных технологий защиты Т-Банка и Т-Мобайла и работает по принципу чат-рулетки. Фрод-рулетка перехватывает звонки настоящих мошенников и анонимно переадресовывает их пользователям сервиса. Аналогов российского сервиса в мире пока нет, утверждают в Т-Банке.

О начале тестирования фрод-рулетки в банке заявили весной 2024 года. В проверке сервиса на этапе раннего пилотирования участвовали несколько десятков подготовленных пользователей, среди которых были пранкеры Вован и Лексус. В ходе тестирования они выявили новые мошеннические схемы, а также спасли семью от преступников, которые пытались украсть у них 500 тыс. руб. «Тестовые участники в среднем разговаривали со злоумышленниками по 20–25 минут. Так за месяц можно вывести из строя один полноценный колл-центр мошенников, который зарабатывает в среднем от 53 млн руб. ежемесячно»,— отметили в банке.

Центробанк включил три новых пункта в перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки. Сейчас в перечне шесть пунктов. Теперь банки должны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, уже совершались мошеннические операции. Это также касается случаев, когда сам клиент ранее не сообщал в банк об обмане и счета мошенников не передавались в базу данных ЦБ, а оставались в базе данных банка. Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции.

Подробнее о схемах мошенничества — в публикации «Ъ» «Мошенники на удаленке».