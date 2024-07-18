Летевший из Дели в Сан-Франциско самолет экстренно сел в Красноярске

Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, прервал полет и экстренно сел в Красноярске из-за подозрения на пожар в багажном отсеке лайнера, сообщила Росавиация. Уточняется, что после успешного приземления признаков огня или задымления не обнаружено.

Согласно предварительным данным, на борту находились 243 пассажира. В пресс-службе аэропорта Красноярска рассказали, что всех пассажиров запустили в здание аэропорта, медицинская помощь никому не понадобилась. В МЧС по Красноярскому краю заявили, что всем пассажирам окажут дальнейшую помощь, в том числе в размещении.

В июне 2023 года борт Air India, летевший по тому же маршруту, экстренно сел в Магадане из-за проблем с двигателем. Пассажиры смогли продолжить путешествия только спустя два дня.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Индийцев занесло на Колыму».

Ольга Семеновых