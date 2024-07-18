Онкологу прописали срок

К четырем годам колонии за превышение должностных полномочий приговорен экс-заведующий онкоцентром Семеновской центральной районной больницы (Нижегородская область) Олег Тюкалов. Следствие установило, что в 2022–2023 годах фигурант поручал медсестрам вместо дорогостоящих противоопухолевых препаратов «Китруда» и «Опдиво» вводить пациентам физраствор. Врач признал вину только в халатности, сожалея, что не уследил за медсестрами, которые по своей инициативе ставили пациентам физраствор. Защита господина Тюкалова настаивала, что никакого мотива красть дорогостоящие лекарства у него не было, поскольку для пациентов они всегда бесплатны и продать их невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Тюкалов

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ Олег Тюкалов

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Заведующий онкоцентром Семеновской ЦРБ Олег Тюкалов, по версии следствия, с января 2022 года по июль 2023 года поручал медсестрам колоть пациентам физраствор вместо дорогостоящих противоопухолевых препаратов «Опдиво» и «Китруда». Таким образом врач-онколог с 34-летним стажем, заявил обвинитель, решил повысить показатели работы и скрыть недостачу лекарств, которую выявила проверка сотрудников территориального фонда ОМС. Анализируя записи в журнале учета препаратов, они выяснили, в частности, что расход лекарств в больнице вдвое превысил объемы поставок.

Господин Тюкалов возражал, что в его обязанности не входило ни получение препаратов, ни введение лекарств пациентам, этим занимались медсестры.

В должности завотделением, уточнял подсудимый, он проработал всего три с половиной месяца в 2023 году. Онколог настаивал, что это медсестра Мария Кузьмина подменяла «Китруду» (стоимостью до 200 тыс. руб. за упаковку) и «Опдиво» (до 40 тыс. руб.), пока врач был в отпуске. Впрочем, другая медсестра, Светлана Керженская, сообщила следователям, что подменять лекарства ей велел врач.

Защита господина Тюкалова обратила внимание суда, что медсестры привели следователям очень подробные данные по объемам поставок и расходованию лекарств, но в суде Светлана Керженская путалась в показаниях, а потом сообщила, что не читала протокол собственного допроса. Фельдшер Ирина Заглумонина удивилась тому, что на допросе она якобы говорила, что Олег Тюкалов просил ее прятать и уничтожать наркосодержащие препараты. Проверяющий из территориального фонда ОМС Игорь Башкиров сообщил, что онколог не отвечал за расход лекарств: их наличие контролировала заместитель главного врача Ирина Архангельская, которая фигурировала в деле как свидетель.

Адвокаты убеждали суд в том, что подзащитный даже не назначал пациентам лечение: этим занимался консилиум специалистов областного онкоцентра. Наконец, никакого мотива красть дорогостоящие лекарства у врача не было, поскольку для пациентов они всегда бесплатны и продать их невозможно.

Тем не менее гособвинитель просил приговорить Олега Тюкалова к восьми годам колонии с лишением права заниматься врачебной деятельностью. Защита просила переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью и судить врача за халатность.

Подсудимый в последнем слове не признал вину в превышении должностных полномочий, но признал, что халатно относился к контролю над медсестрами, поскольку физически не успевал это делать из-за большого объема работы. «Я, конечно, виновен в том, что произошло. Именно из-за моего невнимательного, халатного отношения к работе медсестер и возникла ситуация, которая привела к преступлению. Я очень сожалею и раскаиваюсь в произошедшем, но в моих действиях не было ни злого, ни корыстного умысла. К большому счастью, вред не нанесен никому из больных»,— подчеркнул подсудимый.

Судья Елена Максименко сочла доводы следствия убедительными и назначила врачу четыре года колонии общего режима, лишив его права вести врачебную практику два года.

Поддержать онколога в зале суда пришли некоторые его пациенты. Осужденный не стал комментировать приговор, который адвокаты, вероятно, обжалуют.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород