Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Онкологу прописали срок

Врач из Нижегородской области осужден за подмену лекарств

К четырем годам колонии за превышение должностных полномочий приговорен экс-заведующий онкоцентром Семеновской центральной районной больницы (Нижегородская область) Олег Тюкалов. Следствие установило, что в 2022–2023 годах фигурант поручал медсестрам вместо дорогостоящих противоопухолевых препаратов «Китруда» и «Опдиво» вводить пациентам физраствор. Врач признал вину только в халатности, сожалея, что не уследил за медсестрами, которые по своей инициативе ставили пациентам физраствор. Защита господина Тюкалова настаивала, что никакого мотива красть дорогостоящие лекарства у него не было, поскольку для пациентов они всегда бесплатны и продать их невозможно.

Олег Тюкалов

Олег Тюкалов

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Олег Тюкалов

Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Заведующий онкоцентром Семеновской ЦРБ Олег Тюкалов, по версии следствия, с января 2022 года по июль 2023 года поручал медсестрам колоть пациентам физраствор вместо дорогостоящих противоопухолевых препаратов «Опдиво» и «Китруда». Таким образом врач-онколог с 34-летним стажем, заявил обвинитель, решил повысить показатели работы и скрыть недостачу лекарств, которую выявила проверка сотрудников территориального фонда ОМС. Анализируя записи в журнале учета препаратов, они выяснили, в частности, что расход лекарств в больнице вдвое превысил объемы поставок.

Господин Тюкалов возражал, что в его обязанности не входило ни получение препаратов, ни введение лекарств пациентам, этим занимались медсестры.

В должности завотделением, уточнял подсудимый, он проработал всего три с половиной месяца в 2023 году. Онколог настаивал, что это медсестра Мария Кузьмина подменяла «Китруду» (стоимостью до 200 тыс. руб. за упаковку) и «Опдиво» (до 40 тыс. руб.), пока врач был в отпуске. Впрочем, другая медсестра, Светлана Керженская, сообщила следователям, что подменять лекарства ей велел врач.

Защита господина Тюкалова обратила внимание суда, что медсестры привели следователям очень подробные данные по объемам поставок и расходованию лекарств, но в суде Светлана Керженская путалась в показаниях, а потом сообщила, что не читала протокол собственного допроса. Фельдшер Ирина Заглумонина удивилась тому, что на допросе она якобы говорила, что Олег Тюкалов просил ее прятать и уничтожать наркосодержащие препараты. Проверяющий из территориального фонда ОМС Игорь Башкиров сообщил, что онколог не отвечал за расход лекарств: их наличие контролировала заместитель главного врача Ирина Архангельская, которая фигурировала в деле как свидетель.

Адвокаты убеждали суд в том, что подзащитный даже не назначал пациентам лечение: этим занимался консилиум специалистов областного онкоцентра. Наконец, никакого мотива красть дорогостоящие лекарства у врача не было, поскольку для пациентов они всегда бесплатны и продать их невозможно.

Тем не менее гособвинитель просил приговорить Олега Тюкалова к восьми годам колонии с лишением права заниматься врачебной деятельностью. Защита просила переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью и судить врача за халатность.

Как проходил суд над онкологом из Нижегородской области

Подсудимый в последнем слове не признал вину в превышении должностных полномочий, но признал, что халатно относился к контролю над медсестрами, поскольку физически не успевал это делать из-за большого объема работы. «Я, конечно, виновен в том, что произошло. Именно из-за моего невнимательного, халатного отношения к работе медсестер и возникла ситуация, которая привела к преступлению. Я очень сожалею и раскаиваюсь в произошедшем, но в моих действиях не было ни злого, ни корыстного умысла. К большому счастью, вред не нанесен никому из больных»,— подчеркнул подсудимый.

Судья Елена Максименко сочла доводы следствия убедительными и назначила врачу четыре года колонии общего режима, лишив его права вести врачебную практику два года.

Поддержать онколога в зале суда пришли некоторые его пациенты. Осужденный не стал комментировать приговор, который адвокаты, вероятно, обжалуют.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...