Кто уж с МОК

Отечественная команда выступит на открывающейся 26 июля летней Олимпиаде в микроскопическом по ее собственным меркам составе. В нем после жесткой фильтрации перед утверждением заявок на выступление в Париже в нейтральном статусе Международным олимпийским комитетом (МОК) осталось 15 спортсменов. Мизерным по российским меркам окажется, естественно, и количество призов, которые им удастся добыть. Но в любом случае хотя бы на горстку наград этот отряд точно претендует. Причем наград не только серебряных и бронзовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 18-летняя обладательница Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Бладцева на Олимпийских играх в Париже может претендовать на золото

Фото: Yuri CORTEZ / AFP 18-летняя обладательница Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Бладцева на Олимпийских играх в Париже может претендовать на золото

Фото: Yuri CORTEZ / AFP

Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список атлетов из России, которые выступят на открывающейся в следующую пятницу парижской Олимпиаде в нейтральном статусе. Это те, кому удалось квалифицироваться на нее в условиях действия международных санкций, пройти сквозь придуманные МОК «фильтры» для отсева не соответствующих его критериям для получения допуска, не представляя при этом федерацию, объявившую главному соревнованию бойкот, как это, например, сделали уже в последний момент имевшие возможность выставить во Франции свои команды структуры, отвечающие за борьбу и дзюдо. В список вошли теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица, пловец Евгений Сомов и батутистка Анжела Бладцева.

По привычным российским меркам, по меркам страны, являющейся одним из спортивных гигантов, делегацию из 15 человек тянет назвать крошечной. На предыдущей летней Олимпиаде, которая состоялась в 2021 году в Токио, российская сборная состояла из 334 атлетов.

И это при том, что и в Японии она выступала в нейтральном статусе, правда, не из-за геополитических, а допинговых потрясений, и абсолютно боевой состав собрать не могла. Теперь же в ее составе меньше бойцов, чем было в Токио только золотых медалей: а три года назад россияне добыли их ровно двадцать. Полтора десятка атлетов — это уровень если не «карликов», то «маленьких» с точки зрения олимпийских амбиций государств. Столько же в Токио насчитывали, скажем, команды Багамских островов и Кипра.

Понятно, что и медальные перспективы отечественного парижского отряда, который остался без львиной доли лидеров и без львиной доли ключевых в смысле продуктивности видов вроде той же борьбы, фехтования, синхронного плавания, художественной и спортивной гимнастики, скромны. Но все-таки они и сейчас получше багамских или кипрских.

Пожалуй, из тех видов, в которых будут состязаться россияне, лишь велоспорт не выглядит для них реальным шансом поохотиться за призами. В биографии Тамары Дроновой и Алены Иванченко есть достижения, но не такого уровня, чтобы рассчитывать на олимпийские подвиги. А Глеб Сырица и вовсе очутился на Олимпиаде волею обстоятельств — после отказа от нее сильнейшего российского шоссейника Александра Власова. Но вот остальные виды намекают как минимум на борьбу за медали, и, может быть, даже золотые.

Выделяется, естественно, теннис, в котором на Олимпиаде будет разыграно пять комплектов наград. Российская команда в Париже могла бы быть и помощнее, и ей бы пригодились Андрей Рублев с Дарьей Касаткиной в хорошей форме, но и без них она неплоха.

Правда, тем, кто сразу обращает внимание на присутствие в ней Даниила Медведева с его четвертым номером в рейтинге, шикарным послужным списком и свежим прорывом в полуфинал Wimbledon, надо знать, что олимпийский турнир пройдет на тех же кортах, на которых проходит Открытый чемпионат Франции, а именно с грунтом у Медведева взаимоотношения так себе. На завершившемся в июне Roland Garros он сошел в 1/8 финала, и это был не то чтобы грандиозный провал.

Зато на том же турнире в полуфинал прорвалась Мирра Андреева. И ей как раз на грунте, кажется, очень комфортно. Как и другому молодому теннисисту — Павлу Котову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисный турнир Олимпиады будет проходить на кортах Roland Garros, на которых в начале лета 17-летняя Мирра Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Теннисный турнир Олимпиады будет проходить на кортах Roland Garros, на которых в начале лета 17-летняя Мирра Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Кроме того, прежде российская сборная всегда успешно сражалась в парном разряде и миксте. Здесь не так уж мало будет зависеть от того, в каком состоянии подойдет к Олимпиаде Елена Веснина, по сути, уже закончившая карьеру, но неожиданно включенная в заявку. В парах она специалист, каких единицы,— трехкратная победительница турниров Большого шлема, играла в финалах как на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, так и в Токио в 2021-м. В Бразилии взяла золото с Екатериной Макаровой, в Японии с Асланом Карацевым уступила соотечественникам Анастасии Павлюченковой с Андреем Рублевым.

В гребле на каноэ у России три спортсмена из разных генераций. Олеся Романенко и Алексей Коровашков — ветераны. Коровашков известность получил в первую очередь тем рывком, которым вместе с напарником Ильей Первухиным добыл олимпийскую бронзу на дистанции 1000 м в Лондоне в 2012 году. Впрочем, престижных званий у него было еще довольно много. Захар Петров, наоборот, новое лицо в российском каноэ. На излете прошлого десятилетия прекрасно рубился в юниорских соревнованиях, а проверить, каков его статус на элитном уровне, помешали санкции. У Петрова в парижской повестке — состязание одиночек и заезд в двойке с Коровашковым, который, однако, не смотрится идеальным партнером: оба раньше гребли с одной и той же стороны, что для каноэ не фатальный, но минус.

Выбирать оптимальное сочетание для экипажа возможности не было: кому уж досталась лицензия.

Брассист Евгений Сомов, возможно, самый таинственный персонаж в «списке пятнадцати», самая темная лошадка. Никогда не котировался как топовый пловец. Несколько лет назад уехал в США учиться и даже бросил профессиональный спорт. Перед Олимпиадой вдруг решил вернуться, а на турнире в Атланте проплыл стометровку за 58,72. Это аж на десятую с лишним быстрее рекорда России Антона Чупкова, пловца как раз безусловно топового. А в прошедшие полгода шустрее стометровку преодолевали всего три брассиста. Это неуязвимый король дисциплины британец Адам Пити, китаец Цинь Хайян и американец Ник Финк.

Наконец, тем, кому хочется увидеть в Париже российский триумф, пусть как российский его в официальных протоколах обозначать в любом случае не будут, как не будут включать в честь него российский гимн и поднимать российский флаг, не стоит пропускать олимпийские соревнования в прыжках на батуте. Для 18-летней Анжелы Бладцевой текущий сезон — фактически дебютный среди взрослых. И до сих пор развивался он волшебно. Бладцева уже успела стать обладательницей Кубка мира, скакнув на пьедестал на трех этапах. В Баку в феврале и в португальской Коимбре в начале июля она была второй, в швейцарской Арозе в конце июня одержала победу. При этом следом за Бладцевой в классификации расположилась еще одна россиянка — Яна Лебедева. Иностранные конкурентки — куда дальше.

Итоги Кубка мира далеко не всегда релевантны при оценке олимпийского расклада, поскольку фавориты нередко манкируют им. Но тут важны детали.

У Бладцевой чрезвычайно сложная программа, и в Арозе она, допустим, принесла ей больше 57 баллов — это потрясающая для женских прыжков на батуте цифра. В Баку и Коимбре россиянку опережали две знаменитые китаянки — чемпионка Токио Чжу Сюэин и Линь Цяньци. Но обе до установленной Бладцевой планки не дотянули, а их преимущество над ней было крохотным. Прошлогодняя же чемпионка мира британка Брайони Пейдж на фоне российской батутистки вообще смотрелась абсолютно неконкурентоспособной.

Алексей Доспехов