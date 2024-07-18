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Коммерсантъ FM
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Кто уж с МОК

В нейтральную российскую олимпийскую команду включили 15 человек с шансами на несколько медалей

Отечественная команда выступит на открывающейся 26 июля летней Олимпиаде в микроскопическом по ее собственным меркам составе. В нем после жесткой фильтрации перед утверждением заявок на выступление в Париже в нейтральном статусе Международным олимпийским комитетом (МОК) осталось 15 спортсменов. Мизерным по российским меркам окажется, естественно, и количество призов, которые им удастся добыть. Но в любом случае хотя бы на горстку наград этот отряд точно претендует. Причем наград не только серебряных и бронзовых.

18-летняя обладательница Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Бладцева на Олимпийских играх в Париже может претендовать на золото

18-летняя обладательница Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Бладцева на Олимпийских играх в Париже может претендовать на золото

Фото: Yuri CORTEZ / AFP

18-летняя обладательница Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Бладцева на Олимпийских играх в Париже может претендовать на золото

Фото: Yuri CORTEZ / AFP

Международный олимпийский комитет опубликовал окончательный список атлетов из России, которые выступят на открывающейся в следующую пятницу парижской Олимпиаде в нейтральном статусе. Это те, кому удалось квалифицироваться на нее в условиях действия международных санкций, пройти сквозь придуманные МОК «фильтры» для отсева не соответствующих его критериям для получения допуска, не представляя при этом федерацию, объявившую главному соревнованию бойкот, как это, например, сделали уже в последний момент имевшие возможность выставить во Франции свои команды структуры, отвечающие за борьбу и дзюдо. В список вошли теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица, пловец Евгений Сомов и батутистка Анжела Бладцева.

По привычным российским меркам, по меркам страны, являющейся одним из спортивных гигантов, делегацию из 15 человек тянет назвать крошечной. На предыдущей летней Олимпиаде, которая состоялась в 2021 году в Токио, российская сборная состояла из 334 атлетов.

И это при том, что и в Японии она выступала в нейтральном статусе, правда, не из-за геополитических, а допинговых потрясений, и абсолютно боевой состав собрать не могла. Теперь же в ее составе меньше бойцов, чем было в Токио только золотых медалей: а три года назад россияне добыли их ровно двадцать. Полтора десятка атлетов — это уровень если не «карликов», то «маленьких» с точки зрения олимпийских амбиций государств. Столько же в Токио насчитывали, скажем, команды Багамских островов и Кипра.

Понятно, что и медальные перспективы отечественного парижского отряда, который остался без львиной доли лидеров и без львиной доли ключевых в смысле продуктивности видов вроде той же борьбы, фехтования, синхронного плавания, художественной и спортивной гимнастики, скромны. Но все-таки они и сейчас получше багамских или кипрских.

Пожалуй, из тех видов, в которых будут состязаться россияне, лишь велоспорт не выглядит для них реальным шансом поохотиться за призами. В биографии Тамары Дроновой и Алены Иванченко есть достижения, но не такого уровня, чтобы рассчитывать на олимпийские подвиги. А Глеб Сырица и вовсе очутился на Олимпиаде волею обстоятельств — после отказа от нее сильнейшего российского шоссейника Александра Власова. Но вот остальные виды намекают как минимум на борьбу за медали, и, может быть, даже золотые.

Выделяется, естественно, теннис, в котором на Олимпиаде будет разыграно пять комплектов наград. Российская команда в Париже могла бы быть и помощнее, и ей бы пригодились Андрей Рублев с Дарьей Касаткиной в хорошей форме, но и без них она неплоха.

Правда, тем, кто сразу обращает внимание на присутствие в ней Даниила Медведева с его четвертым номером в рейтинге, шикарным послужным списком и свежим прорывом в полуфинал Wimbledon, надо знать, что олимпийский турнир пройдет на тех же кортах, на которых проходит Открытый чемпионат Франции, а именно с грунтом у Медведева взаимоотношения так себе. На завершившемся в июне Roland Garros он сошел в 1/8 финала, и это был не то чтобы грандиозный провал.

Зато на том же турнире в полуфинал прорвалась Мирра Андреева. И ей как раз на грунте, кажется, очень комфортно. Как и другому молодому теннисисту — Павлу Котову.

Теннисный турнир Олимпиады будет проходить на кортах Roland Garros, на которых в начале лета 17-летняя Мирра Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Теннисный турнир Олимпиады будет проходить на кортах Roland Garros, на которых в начале лета 17-летняя Мирра Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Теннисный турнир Олимпиады будет проходить на кортах Roland Garros, на которых в начале лета 17-летняя Мирра Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Кроме того, прежде российская сборная всегда успешно сражалась в парном разряде и миксте. Здесь не так уж мало будет зависеть от того, в каком состоянии подойдет к Олимпиаде Елена Веснина, по сути, уже закончившая карьеру, но неожиданно включенная в заявку. В парах она специалист, каких единицы,— трехкратная победительница турниров Большого шлема, играла в финалах как на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, так и в Токио в 2021-м. В Бразилии взяла золото с Екатериной Макаровой, в Японии с Асланом Карацевым уступила соотечественникам Анастасии Павлюченковой с Андреем Рублевым.

В гребле на каноэ у России три спортсмена из разных генераций. Олеся Романенко и Алексей Коровашков — ветераны. Коровашков известность получил в первую очередь тем рывком, которым вместе с напарником Ильей Первухиным добыл олимпийскую бронзу на дистанции 1000 м в Лондоне в 2012 году. Впрочем, престижных званий у него было еще довольно много. Захар Петров, наоборот, новое лицо в российском каноэ. На излете прошлого десятилетия прекрасно рубился в юниорских соревнованиях, а проверить, каков его статус на элитном уровне, помешали санкции. У Петрова в парижской повестке — состязание одиночек и заезд в двойке с Коровашковым, который, однако, не смотрится идеальным партнером: оба раньше гребли с одной и той же стороны, что для каноэ не фатальный, но минус.

Выбирать оптимальное сочетание для экипажа возможности не было: кому уж досталась лицензия.

Брассист Евгений Сомов, возможно, самый таинственный персонаж в «списке пятнадцати», самая темная лошадка. Никогда не котировался как топовый пловец. Несколько лет назад уехал в США учиться и даже бросил профессиональный спорт. Перед Олимпиадой вдруг решил вернуться, а на турнире в Атланте проплыл стометровку за 58,72. Это аж на десятую с лишним быстрее рекорда России Антона Чупкова, пловца как раз безусловно топового. А в прошедшие полгода шустрее стометровку преодолевали всего три брассиста. Это неуязвимый король дисциплины британец Адам Пити, китаец Цинь Хайян и американец Ник Финк.

В Париже речную воду пробуют на пригодность к соревнованиям

Наконец, тем, кому хочется увидеть в Париже российский триумф, пусть как российский его в официальных протоколах обозначать в любом случае не будут, как не будут включать в честь него российский гимн и поднимать российский флаг, не стоит пропускать олимпийские соревнования в прыжках на батуте. Для 18-летней Анжелы Бладцевой текущий сезон — фактически дебютный среди взрослых. И до сих пор развивался он волшебно. Бладцева уже успела стать обладательницей Кубка мира, скакнув на пьедестал на трех этапах. В Баку в феврале и в португальской Коимбре в начале июля она была второй, в швейцарской Арозе в конце июня одержала победу. При этом следом за Бладцевой в классификации расположилась еще одна россиянка — Яна Лебедева. Иностранные конкурентки — куда дальше.

Итоги Кубка мира далеко не всегда релевантны при оценке олимпийского расклада, поскольку фавориты нередко манкируют им. Но тут важны детали.

У Бладцевой чрезвычайно сложная программа, и в Арозе она, допустим, принесла ей больше 57 баллов — это потрясающая для женских прыжков на батуте цифра. В Баку и Коимбре россиянку опережали две знаменитые китаянки — чемпионка Токио Чжу Сюэин и Линь Цяньци. Но обе до установленной Бладцевой планки не дотянули, а их преимущество над ней было крохотным. Прошлогодняя же чемпионка мира британка Брайони Пейдж на фоне российской батутистки вообще смотрелась абсолютно неконкурентоспособной.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Кто из россиян едет на Олимпиаду в Париже

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&lt;b>Глеб Сырица&lt;/b> (24 года) — шоссейный и трековый &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/gleb-syritsa_1979050&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщик&lt;/a> из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров &lt;br>&lt;br>Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Олимпиаде Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга&lt;/br>

Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Олимпиаде Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Tim De Waele / Getty Images

&lt;b>Тамара Дронова&lt;/b> (30 лет) — трековая и шоссейная &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/tamara-dronova_1973314&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщица&lt;/a>, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м&lt;br>&lt;br>Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио приехала 39-й&lt;/br>

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио приехала 39-й

Фото: Sergei GAPON / AFP

&lt;b>Алена Иванченко&lt;/b> (20 лет) — российская шоссейная и трековая &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/alena-ivanchenko_1979019&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>велогонщица&lt;/a>, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)&lt;br>&lt;br>Получила одну из двух женских квот на участие&lt;/br>

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

&lt;b>Анжела Бладцева&lt;/b> (18 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/anzhela-bladtceva_1980201&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гимнастка&lt;/a> из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считает, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции &lt;br>&lt;br> Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»&lt;/br>

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считает, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

&lt;b>Екатерина Александрова&lt;/b> (29 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/ekaterina-alexandrova_1979721&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года) &lt;br>&lt;br>Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге&lt;/br>

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

&lt;b>Мирра Андреева&lt;/b> (17 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/mirra-andreeva_1979734&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге&lt;br>&lt;br>Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции&lt;/br>

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

&lt;b>Диана Шнайдер&lt;/b> (22 года) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/diana-shnaider_1979732&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a> из Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF (2022)&lt;br>&lt;br>Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской&lt;/br>

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF (2022)

Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

&lt;b>Елена Веснина&lt;/b> (37 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/elena-vesnina_1979712&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисистка&lt;/a>, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года &lt;br>&lt;br>Не проходила из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА&lt;/br>

Елена Веснина (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

Не проходила из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

&lt;b>Даниил Медведев&lt;/b> (28 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/daniil-medvedev_1979738&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной &lt;br>&lt;br>Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде&lt;/br>

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

&lt;b>Роман Сафиуллин&lt;/b> (26 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/roman-safiullin_1979718&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015) &lt;br>&lt;br>Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот&lt;/br>

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

&lt;b>Павел Котов&lt;/b> (25 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/pavel-kotov_1979715&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>теннисист&lt;/a> из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024 &lt;br>&lt;br>Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева&lt;/br>

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

&lt;b>Евгений Сомов&lt;/b> (25 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/evgenii-somov_4968593&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>пловец&lt;/a>, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва &lt;br>&lt;br>Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании&lt;/br>

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: @somatinka

&lt;b>Алексей Коровашков&lt;/b> (29 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/alexey-korovashkov_1979109&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гребец-каноист&lt;/a> из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году&lt;br>&lt;br>В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова&lt;/br>

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

&lt;b>Захар Петров&lt;/b> (19 лет) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/zakhar-petrov_1979110&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>гребец&lt;/a> на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)&lt;br>&lt;br>Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК&lt;/br>

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

&lt;b>Олеся Ромасенко&lt;/b> (34 года) — &lt;a href=&quot;https://olympics.com/en/paris-2024/athlete/olesia-romasenko_1979114&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>каноистка&lt;/a> из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)&lt;br>&lt;br>Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски&lt;/br>

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Yara Nardi / Reuters

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Глеб Сырица (24 года) — шоссейный и трековый велогонщик из Санкт-Петербурга. В мировом туре выступает за команду Astana Qazaqstan. Выиграл гонку Circuito del Porto в 2021 году, занял первые места в трех этапах на «Тур Лангкави» в 2022 и 2023-м, вторые места на первых этапах президентского тура Турции-2023 и арктической гонки в Норвегии в 2022 году. Чемпион Европы и мира по велотреку среди юниоров

Получил единственную мужскую квоту в конце июня после отказа от участия в Олимпиаде Александра Власова, девятого номера мирового рейтинга

Фото: Tim De Waele / Getty Images

Тамара Дронова (30 лет) — трековая и шоссейная велогонщица, родилась в Подмосковье. Выступает за Roland (Швейцария). Призер чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов и Европейских игр-2019 на треке. Завоевала золото чемпионата России в индивидуальной и групповой гонках на шоссе в 2022 и 2023-м

Получила одну из двух женских квот. В групповой гонке на Олимпиаде в Токио приехала 39-й

Фото: Sergei GAPON / AFP

Алена Иванченко (20 лет) — российская шоссейная и трековая велогонщица, уроженка Великого Новгорода. Представляет UAE Team ADQ (ОАЭ). На шоссейных соревнованиях занимала первые места в юниорском гран-при Алании (2021), юниорской гонке «Манавгат Сайд» (2021), туре Бретани (2022)

Получила одну из двух женских квот на участие

Фото: Florian Frison / DPPI / AFP

Анжела Бладцева (18 лет) — гимнастка из Петербурга. В июле стала победительницей общего зачета Кубка мира в Швейцарии. Трехкратная чемпионка юношеских чемпионатов мира (2017, 2018, 2019). Глава Федерации батутного спорта России Николай Макаров считает, что Бладцева может взять медаль на Играх во Франции

Получила единственную квоту в прыжках на батуте. Украина подавала в МОК обращение с призывом исключить россиянку из списка участников, так как на турнире в Краснодаре в прошлом году она выступала на фоне символа «Z» и надписи «Своих не бросаем»

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Екатерина Александрова (29 лет) — теннисистка, уроженка Челябинска. Занимает 23-ю строчку в рейтинге WTA. Тренируется в Чехии. Победительница пяти турниров WTA (четыре из них в одиночном разряде), обладательница Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации, 2021). Наивысшая позиция в одиночном рейтинге — 15-я ракетка мира (апрель 2024 года)

Вошла в изначальную заявку Федерации тенниса России, получила одну из четырех женских квот. На Играх в Токио вылетела во втором круге

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Мирра Андреева (17 лет) — теннисистка, уроженка Красноярска. 31-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется во Франции. Полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros 2024), четвертьфиналистка Roland Garros 2024 в парном разряде. Финалистка юниорского Australian Open 2023 года, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге

Получила квоту на участие благодаря успеху на Открытом чемпионате Франции

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Диана Шнайдер (22 года) — теннисистка из Самарской области. 28-я строчка в рейтинге WTA. Тренируется в США. Четвертьфиналистка Roland Garros 2024, победительница двух турниров WTA (2024). Победительница трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде (Wimbledon 2021, Australian Open 2022, US Open 2022), финалистка юниорского Roland Garros 2020 в парном разряде. Бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге ITF (2022)

Получила возможность участвовать после отказов Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой и Анны Калинской

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Елена Веснина (37 лет) — теннисистка, уроженка Львова. 290-я строчка в рейтинге WTA. Олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой (Рио-2016), серебряный призер Токио-2020, победительница трех турниров Большого шлема в парном разряде (Roland Garros 2013, US Open 2014, Wimbeldon 2017) и одного турнира в миксте (Australian Open 2016), победительница Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде, победительница 22 турниров WTA. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Двукратная обладательница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной. Не участвовала в соревнованиях с 2021-го, вернулась в теннис в мае этого года

Не проходила из-за низкого рейтинга, но получила приглашение от МОК на свои пятые Игры как олимпийская чемпионка. Изначально поехать по этой квоте должна была Вероника Кудерметова (31-е место в рейтинге WTA), которую не пустили за связи с ЦСКА

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Даниил Медведев (28 лет) — теннисист из Москвы. 5-я строчка рейтинга ATP, бывшая первая ракетка мира. С 2021 года живет и тренируется в Монако. Победитель US Open 2021, финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (US Open 2019 и 2023, Australian Open 2021, 2022 и 2024), победитель итогового турнира ATP 2020 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2021) и Кубка ATP 2021 года в составе сборной

Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил одну из четырех мужских квот. На Играх в Токио проиграл в 1/4 финала, в паре с Асланом Карацевым вылетел в первом раунде

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Роман Сафиуллин (26 лет) — теннисист из Подольска. 67-я строчка в рейтинге ATP. Победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2015)

Вошел в изначальную заявку Федерации тенниса России, получил от МОК одну из четырех мужских квот

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

Павел Котов (25 лет) — теннисист из Москвы. 60-я строчка в рейтинге ATP. Дважды выиграл одиночный ATP Сhallenger (2021, 2022). Дошел до третьего круга Roland Garros 2024

Получил возможность участвовать в Олимпиаде после отказов Карена Хачанова и Андрея Рублева

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Евгений Сомов (25 лет) — пловец, родился в Санкт-Петербурге. Чемпион Европы и мира среди юниоров (2017). После окончания школы уехал в США, живет в Окленде (Калифорния). В конце прошлого года вернулся в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва

Выполнил олимпийский норматив на соревнованиях в Атланте в мае, выплыв на стометровке брассом из минуты (58,72; рекорд России 58,83). Получил единственную квоту в плавании

Фото: @somatinka

Алексей Коровашков (29 лет) — гребец-каноист из Владивостока, уроженец Запорожской области. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012). Пятикратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы. Был отстранен от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года, отбыл четырехлетнюю дисквалификацию по допинговому кейсу. Вернулся в спорт в 2021 году

В мае выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, куда поехал после лишения нейтрального статуса Михаила Павлова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Захар Петров (19 лет) — гребец на каноэ и байдарках, уроженец Рязанской области. Двукратный чемпион мира (2019, 2021), трехкратный чемпион Европы (2019, 2021)

Выиграл отборочный этап Олимпиады в Венгрии, получил приглашение МОК

Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

Олеся Ромасенко (34 года) — каноистка из Краснодара. Трехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018), бронзовый призер чемпионата мира (2014)

Не смогла отобраться на квалификационной регате в Венгрии в мае. Самостоятельно обратилась в МОК и получила единственную женскую квоту после отстранения попавшейся в конце июня на допинге польской гребчихи Дороты Боровски

Фото: Yara Nardi / Reuters

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