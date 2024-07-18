Депутат Госдумы Матвеев заявил, что в Самаре его избили мигранты

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев рассказал в соцсетях, что ему «рассекли голову», когда он пытался разнять драку местных с мигрантами в Самаре. Депутат неоднократно поднимал проблему этнической преступности. После инцидента он заявил, что «на улицах происходит мигрантский беспредел».

Парламентарий сообщил, что стал свидетелем конфликта мигрантов с местными жителями и попытался его уладить. Инцидент, по его словам, произошел в Кировском районе Самары, нападавших было трое. На опубликованных кадрах депутат покидает автомобиль, решительно приближается к группе молодых людей и призывает тех «остановиться». Сразу вслед за этим камера теряет ракурс, слышится звон разбитого стекла, парламентарий хватается за окровавленную голову, а предполагаемые обидчики покидают место происшествия. Скрыться, впрочем, им не удалось, вместе с товарищами депутат настиг одного из обидчиков, отобрал у него паспорт (одной из стран Центральной Азии) и снял на видео. «Это мой документ!» — возмущался молодой человек. «В полиции отдадим»,— пообещал парламентарий.

«Группа мигрантов — три человека — шла по набережной, задирали прохожих, мы увидели, как происходит драка, остановились, вышли, чтобы остановить их,— рассказал позже господин Матвеев.— Я только достал удостоверение, сказал "остановитесь" и сразу получил удар в голову». Во втором ролике он посетовал, что ожидает скорую помощь и полицию уже сорок минут.

Пресс-секретарь МВД Ирина Волк после происшествия сообщила о задержании двух нападавших, еще одного ищут.

Позднее депутат выложил видео из больничной палаты. По его словам, выяснилось, что о его голову разбили бутылку. «Голова, слава Богу, оказалась крепче, но не очень умная. Голыми руками задерживать троих вооруженных палками и бутылками хулиганов было конечно большой глупостью»,— написал он.

Михаил Матвеев последовательно выступает за ужесточение миграционной политики. «Очевидно, что тема миграционного кризиса с миллионной интервенцией в наши города и села тех, кто… пришел сюда навсегда, не "жить с нами, а жить вместо нас", становится вопросом номер один в России, отмахиваться от которого скоро не получится никому»,— писал коммунист несколько дней назад. Парламентарий выступал разработчиком законопроектов об ограничении круга лиц, которые признаются соотечественниками, о лишении приобретенного гражданства за нарушение «присяги гражданина», о запрете покупки оружия иностранцами и других.

О законотворческой деятельности Михаила Матвеева — в материале «Ъ» «Таких не берут в соотечественники».

Илья Панкратов, Григорий Лейба