Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков в Кирово-Чепецке

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного на четыре года по делу о публичных призывах к экстремизму, этапировали для отбывания наказания в колонию общего режима ИК-5 в Кирово-Чепецке в Кировской области. Об этом сообщила его супруга Мирослава Регинская. ФКУ ИК-5 в Кирово-Чепецке считается исправительным учреждением для бывших силовиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как рассказал РБК адвокат Игоря Стрелкова Александр Молохов, он посетит своего подзащитного тогда, когда это будет возможно. По его словам, защита планирует обжаловать приговор в Верховном суде, а также подать жалобу в Конституционный суд.

Игорь Стрелков был задержан и арестован 21 июля 2023 года. В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии с запретом администрировать интернет-ресурсы на три года по статье о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Основанием для возбуждения дела стали две публикации в Telegram-канале о «крымской проблематике» и невыплатах военным.

В конце мая Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе приговор в отношении Игоря Стрелкова. Заседание прошло в закрытом режиме, жалобу защиты оставили без удовлетворения. В апреле защита Игоря Стрелкова сообщала, что попросит освободить подсудимого для его отправки в зону специальной военной операции.

Подробнее о последнем судебном заседании по делу Игоря Стрелкова — в публикации «Ъ» «В кассацию вместо СВО».