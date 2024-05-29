Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Апелляционный суд оставил в силе приговор Стрелкову

Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе приговор бывшему министру оборону ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину). Жалобу защиты оставили без удовлетворения. Господина Стрелкова осудили на четыре года колонии по обвинению в публичных призывах к экстремизму.

Игорь Стрелков (Гиркин)

Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заседание проходило в закрытом режиме. Жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская сообщила, что в зал заседания не пустили родственников. «Приставы и сотрудники суда обманули слушателей. Неоднократно пообещали запустить в зал родственников. При этом на самом деле решение суда было зачитано тайком, в их отсутствие. О решении стало известно от случайного представителя прессы, который вышел из зала судебного заседания»,— написала госпожа Регинская в Telegram-канале.

Сторона защиты просила суд отменить приговор Игорю Стрелкову как незаконный и необоснованный. Адвокат Александр Молохов говорил, что показания свидетелей, специалистов и экспертов в приговоре «искажены до неузнаваемости», а доводы защиты «полностью проигнорированы». Гособвинение настаивало на законности обвинения и просила оставить его в силе.

После сегодняшнего заседания решение суда вступило в силу и подлежит исполнению в ближайшее время. Адвокаты сообщили, что продолжат обжаловать приговор.

Игоря Стрелкова задержали и арестовали 21 июля 2023 года. В январе Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии с запретом администрировать интернет-ресурсы на три года. по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). По словам адвокатов, основанием стали две публикации в Telegram-канале о «крымской проблематике» и невыплатах военным.

В апреле защита Игоря Стрелкова сообщала, что попросит освободить подсудимого для его отправки в зону военной операции. По словам адвокатов, одна из частей ДНР была готова назначить господина Стрелкова командиром взвода. Для этого требовалось помилование президентом или его оправдание судом апелляционной инстанции.

В 2014 году Игорь Стрелков стал участником ополчения самопровозглашенных на тот момент ЛНР и ДНР. С мая по август того же года он занимал должность министра обороны ДНР. В ноябре 2022 года Гаагский суд признал Игоря Стрелкова виновным в крушении малайзиского Boeing на территории ДНР в июле 2014-го. Вместе с ним были обвинены офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и бывший ополченец ДНР Леонид Харченко.

Подробнее о деле Игоря Стрелкова — в материале «Ъ» «Взвод вместо колонии».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...