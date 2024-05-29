Апелляционный суд оставил в силе приговор Стрелкову

Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе приговор бывшему министру оборону ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину). Жалобу защиты оставили без удовлетворения. Господина Стрелкова осудили на четыре года колонии по обвинению в публичных призывах к экстремизму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заседание проходило в закрытом режиме. Жена Игоря Стрелкова Мирослава Регинская сообщила, что в зал заседания не пустили родственников. «Приставы и сотрудники суда обманули слушателей. Неоднократно пообещали запустить в зал родственников. При этом на самом деле решение суда было зачитано тайком, в их отсутствие. О решении стало известно от случайного представителя прессы, который вышел из зала судебного заседания»,— написала госпожа Регинская в Telegram-канале.

Сторона защиты просила суд отменить приговор Игорю Стрелкову как незаконный и необоснованный. Адвокат Александр Молохов говорил, что показания свидетелей, специалистов и экспертов в приговоре «искажены до неузнаваемости», а доводы защиты «полностью проигнорированы». Гособвинение настаивало на законности обвинения и просила оставить его в силе.

После сегодняшнего заседания решение суда вступило в силу и подлежит исполнению в ближайшее время. Адвокаты сообщили, что продолжат обжаловать приговор.

Игоря Стрелкова задержали и арестовали 21 июля 2023 года. В январе Мосгорсуд приговорил его к четырем годам колонии с запретом администрировать интернет-ресурсы на три года. по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). По словам адвокатов, основанием стали две публикации в Telegram-канале о «крымской проблематике» и невыплатах военным.

В апреле защита Игоря Стрелкова сообщала, что попросит освободить подсудимого для его отправки в зону военной операции. По словам адвокатов, одна из частей ДНР была готова назначить господина Стрелкова командиром взвода. Для этого требовалось помилование президентом или его оправдание судом апелляционной инстанции.

В 2014 году Игорь Стрелков стал участником ополчения самопровозглашенных на тот момент ЛНР и ДНР. С мая по август того же года он занимал должность министра обороны ДНР. В ноябре 2022 года Гаагский суд признал Игоря Стрелкова виновным в крушении малайзиского Boeing на территории ДНР в июле 2014-го. Вместе с ним были обвинены офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и бывший ополченец ДНР Леонид Харченко.

Подробнее о деле Игоря Стрелкова — в материале «Ъ» «Взвод вместо колонии».

Петр Бузлаев