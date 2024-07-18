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Коммерсантъ FM
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Приставы передали государству еще три бизнес-центра банкира Хотина

Федеральная служба судебных приставов сообщила о передаче в управление государства трех бизнес-центров в Москве, принадлежащих бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Речь идет о БЦ «Таволга» на Коптевской улице, Silver Stone на проезде Серебрякова и Loft Ville на Павелецкой набережной.

Приставы продолжают исполнение решения суда о взыскании налоговой задолженности с бизнесмена, говорится в сообщении службы, которое приводит «РИА Новости». В начале июня приставы сообщили о передаче в доход государства принадлежавших предпринимателю ранее ТЦ «Черемушки», бизнес-центра Cherry Tower и «Агат», Four Seasons Hotel Moscow, торговой галереи «Модный сезон».

В марте текущего года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов по взысканию со всех фигурантов дела 17,3 млрд руб. При этом в 2023 году с него взыскали более 192 млрд руб. в компенсацию вреда по неуплате налогов. Свою вину бизнесмен не признал.

Алексея Хотина задержали в апреле 2019-го по делу о растрате 23 млрд руб. из банка «Югра». Согласно данным следствия, с 2014 по 2017 год он и несколько топ-менеджеров банка оформили кредитные договоры на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» и вывели денежные средства.

Подробнее о приговоре — в публикации «Ъ» «Бенефициар по общему режиму».

Ольга Семеновых

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