Принадлежавшие Хотину ТЦ «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower национализированы

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила о передаче в доход государства торгового центра "Черемушки" и бизнес-центра Cherry Tower, принадлежащих совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Сообщение ФССП передает ТАСС. Согласно ему, центр национализирован судебными приставами в рамках исполнения соответствующего решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хотин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Хотин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Федеральная служба судебных приставов продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда об обращении в доход государства имущества А. Ю. Хотина. В рамках принудительного исполнения указанного судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче торгового центра и бизнес-центра «Черемушки», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56»,— говорится в сообщении ФССП.

В разговоре с РБК адвокат Алексея Хотина Павел Хлюстов сообщил, что сейчас не существует вступившего в силу решения суда, устанавливающего, что указанные объекты являются собственностью бизнесмена. По его словам, данные о национализации ТЦ и бизнес-центра — дезинформация. «Возможно, приставы просто получили обеспечительные меры суда, которые позволяют им временно осуществлять управление объектом вместо собственника. В любом случае подобные действия по изъятию объекта у собственника без состоявшегося решения суда по существу спора создают впечатление отклонения этого случая от сложившейся судебной практики»,— сказал адвокат.

Он отметил, что суд чаще всего не устанавливает подобные обеспечительные меры, ограничиваясь запретом на сделки с имуществом. «Я встречался с такими мерами лишь в заказных делах при рейдерских захватах. Думал, что эти времена в Москве ушли в прошлое»,— заключил господин Хлюстов.

В 2016 году «Ъ» писал, что близкая к Алексею Хотину компания «Комплексные инвестиции» является конечным бенефициаром компаний New Life Group и Sky Property. Эти две компании являются собственниками около 1,5 млн кв. м площадей в бизнес-центрах Москвы и Подмосковья. На сайте бизнес-центра Cherry Tower в качестве владельца указана New Life Group. В том же 2016 году Алексей Хотин оформил в Альфа-банке кредит на сумму $700 млн под залог недвижимости в Москве, среди недвижимости были указаны Cherry Tower и ТРЦ «Черемушки». В июле 2017 года Альфа-банк потребовал взыскать с компании Хотина задолженность, ответчиками по иску выступали восемь компаний, владеющих центрами Agat, Center-T и Cherry Tower, ТРЦ «Черемушки» и «Филион».

6 июня ФССП обратила в доход государства гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду в Москве. Оба объекта принадлежали Хотину.

Алексей Хотин был задержан в апреле 2019 года по делу о растрате 23 млрд руб. из «Югры». Следствие установило, что с 2014 по 2017 год бизнесмен и несколько топ-менеджеров банка оформили несколько кредитных договоров на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» и вывели денежные средства. В марте 2024 года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов по взысканию со всех фигурантов дела 17,3 млрд руб. В 2023 году с Хотина взыскали больше 192 млрд руб. в качестве возмещения вреда по неуплате налогов. Хотин не признал вину.

Подробнее о приговоре — в материале «Бенефициар по общему режиму».