Суд в Орске вынес приговор участнику столкновений с полицией в Башкирии

Ленинский районный суд Орска (Оренбургская область) огласил первый приговор по так называемому баймакскому делу. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда, 50-летний житель Башкирии Илшат Ульябаев признан виновным в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ) и в применении к полицейскому насилия, опасного для жизни и здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Наказание — пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе этого года Баймакский районный суд рассматривал уголовное дело башкирского общественника Фаиля Алчинова. Он был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства и приговорен к четырем годам в колонии общего режима. В день оглашения приговора возле здания суда собрались жители республики, пришедшие поддержать подсудимого. Среди них был Ильшат Ульябаев, который, как установил суд, причинил легкий вред здоровью одному из полицейских. Подсудимый признал вину и раскаялся.

По информации СМИ, всего фигурантами уголовных дел по факту участия в несогласованном мероприятии стали более 85 человек.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Один приговор обернется несколькими».

Венера Хисамова, Уфа