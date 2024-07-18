В Волгограде после взрыва на КНС под домашний арест отправили главного инженера

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главному инженеру ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрию Лебедеву. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Взрыв газа на канализационно-насосной станции (КНС), управлявшейся «Концессиями», произошел 5 июля. Погибли четверо.

«В судебном заседании прокурор не поддержал ходатайство следователя о заключении Лебедева под стражу, предложив вместо этого запрет определенных действий»,— сообщила пресс-служба судов Волгоградской области.

Адвокат обвиняемого также просил суд назначить подзащитному запрет определенных действий, аргументируя это тем, что тот не собирается скрываться от следствия и суда, а его отсутствие на службе негативно отразится на работе «Концессий водоснабжения» в условиях износа коммунальных систем и участившихся аварий.

Суд, учитывая отсутствие судимостей у Лебедева, его постоянное место жительства, положительную характеристику, наличие наград и поощрений, решил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 сентября 2024 года.

Следствие считает, что в ночь на 5 июля на станции загорелся электродвигатель, из-за чего уровень углекислого газа и сероводорода в помещении превысил нормы в 58 и 8 раз соответственно. На следующий день главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» распорядился установить дополнительную вытяжную систему. Во время сварочных работ по монтажу системы произошел взрыв газовоздушной смеси, который привел к обрушению части здания.

В результате трагедии погибли четверо рабочих: начальник смены, электрогазосварщик и двое слесарей-ремонтников. Поиски еще одного пропавшего работника продолжаются. 6 июля следователи возбудили уголовное дело, которое затем передали в отдел по расследованию особо важных дел областного управления СКР.

Сейчас Дмитрий Лебедев проходит в деле как подозреваемый. Допрошены руководители и работники ООО «Концессии водоснабжения», а также свидетели. Следователи не исключают, что в ходе расследования будут установлены и другие лица, причастные к трагедии.

Никита Маркелов, Саратов