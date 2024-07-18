«РусХимАльянс» отсудил около €273 млн у Bayerische Landesbank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в полном объеме удовлетворил иск ООО «РусХимАльянс» о взыскании около €273 млн с Bayerische Landesbank. Информация о судебном решении опубликована в материалах картотеки арбитражных дел.

«РусХимАльянс» требовал с Bayerische Landesbank неустойку и проценты за просрочку по банковской гарантии по контракту с компанией Linde. В начале июня петербургский арбитраж принял по этому иску обеспечительные меры и наложил на арест на денежные средства на всех банковских счетах, открытых на имя Bayerische Landesbank, на ценные бумаги и недвижимость банка, а также на право требования по кредитному договору к ПАО «Нижнекамскнефтехим» и все иные права требования немецкого банка к любым иным лицам.

Напомним, что в начале июля cуд в Петербурге уже удовлетворил иск «РусХимАльянса» к Bayerische Landesbank на €51,8 млн. До этого российская компания также отсудила около €95 млн у Commerzbank.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург