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Коммерсантъ FM
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«Матч ТВ» приобрел право на трансляцию чемпионата Испании

Телеканал «Матч ТВ» приобрел право на трансляцию матчей чемпионата Испании по футболу Ла Лигу и на второй дивизион — Сегунду с сезона-2024/25. Договор заключен на семь сезонов, сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

«Прошедший чемпионат Европы еще раз показал, что испанский футбол не только самый успешный, но и самый зрелищный. Переход одного из лучших игроков мира Киллиана Мбаппе в "Реал" еще сильнее подогревает интерес к новому сезону чемпионата Испании»,— написал он в своем Telegram-канале.

Действующий чемпион Ла Лиги — «Реал Мадрид». Второе место в последнем сезоне заняла «Барселона». Новый сезон чемпионата Испании стартует 15 августа. В лиге принимает участие полузащитник сборной России Арсен Захарян. Он играет за «Реал Сосьедад».

Сборная Испании — победительница Евро-2024. Команда поднялась с восьмого на третье место в рейтинге сборных, опубликованном FIFA.

О победе испанской сборной — в материале «Сборная Испании прошла тест на непобедимость».

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