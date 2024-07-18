Сборная Испании поднялась с восьмого на третье место после победы на Евро-2024

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала обновленную версию рейтинга сборных после чемпионата Европы и Кубка Америки. Аргентина и Франция сохранили за собой первое и второе места, а в тройку лидеров выбилась Испания — чемпион Евро-2024. Сборная России, которая не участвует в международных соревнованиях FIFA, сохранила 33 место.

Рейтинг FIFA:

Аргентина — 1901,48 очков; Франция — 1854,91; Испания — 1835,67; Англия — 1812,26; Бразилия — 1785,61; Бельгия — 1772,44; Нидерланды — 1758,51; Португалия — 1741,43; Колумбия — 1727,32; Италия — 1714,29.

Сборная Англии, которая проиграла Испании в финале Евро-2024, сместила с четвертой строчки Бразилию, Бельгия опустилась с третьего на шестое место, Португалия — с шестого на восьмое. Колумбия, которая вышла в финал Кубка Америки и проиграла Аргентине, поднялась с 12-го на 9-е место. Хорватия выбыла из десятки лидеров.

О победах Аргентины и Испании — в материалах «Ъ» «Аргентинцы съели американский пирог» и «Сборная Испании прошла тест на непобедимость».

Леонид Уварчев