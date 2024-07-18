В первом полугодии продажи автомобилей Renault Group выросли на 1,9%

Французская Renault Group отчиталась о продажах за первые шесть месяцев текущего года. За этот период компания продала более 1,154 млн автомобилей, что на 1,9% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Добиться такого результата удалось в первую очередь благодаря высокому спросу на гибридные модели в Европе.

Общие продажи в Европе, крупнейшем для Renault Group рынке, выросли на 6,7%, в то время как в целом европейский рынок автомобилей вырос на 5,5%. При этом продажи гибридных моделей взлетели на 59,6% по сравнению с первой половиной 2023 года. Доля электромобилей разных модификаций в общих продажах Renault Group сейчас составляет 29,6%, что на 4,3 п. п. больше, чем годом ранее.

Самой продаваемой остается марка Renault, ее общие продажи выросли на 2%, а на европейском рынке — на 8,2%. Причем сейчас почти каждый второй продаваемый автомобиль марки Renault имеет электрический двигатель, а продажи гибридных моделей этой марки выросли на 45% по сравнению с прошлым годом. Гибриды Clio, Austral и Captur входят в топ-10 самых популярных моделей в Европе.

Алена Миклашевская