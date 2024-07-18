Обвиненный в коррупции сенатор США Менендес опроверг сообщения о своей отставке

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что американский сенатор-демократ Роберт Менендес планирует уйти в отставку. Однако сам сенатор опроверг эти сообщения. Накануне, 16 июля, суд присяжных признал его виновным по делу о коррупции.

«Я не подавал в отставку и не разговаривал ни с какими так называемыми союзниками. Мне кажется, что меня пытаются заставить сделать заявление. Любой, кто меня знает, в курсе, что это худший способ добиться от меня желаемого»,— сказал сенатор.

Роберт Менендес — сенатор от штата Нью-Джерси от Демократической партии. Соавтор законопроектов о санкциях против России. Впервые в коррупции его обвинили еще в 2015 году, однако в 2018 году для его осуждения не хватило голосов присяжных, обвинения были сняты. На осенние выборы в Сенат господин Менендес выдвигается как независимый кандидат.

Во вторник господина Менендеса признали виновным по 16 из 18 пунктов. Ему были предъявлены обвинения во взяточничестве, вымогательстве, а также в том, что он действовал в качестве иностранного агента. Суд также признал виновными двух бизнесменов из Нью-Джерси — Ваэля Хану и Фреда Дайбеса. Они, по данным следствия, были задействованы в коррупционной схеме сенатора.

В доме сенатора обнаружили во время обысков 13 золотых слитков и около $500 тыс. наличными. Из-за выдвинутых обвинений сенатор еще осенью 2023 года сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Сам политик все обвинения отрицает и намерен подать апелляцию.

Евгений Белоусов