Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обвиненный в коррупции сенатор США Менендес опроверг сообщения о своей отставке

Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что американский сенатор-демократ Роберт Менендес планирует уйти в отставку. Однако сам сенатор опроверг эти сообщения. Накануне, 16 июля, суд присяжных признал его виновным по делу о коррупции.

«Я не подавал в отставку и не разговаривал ни с какими так называемыми союзниками. Мне кажется, что меня пытаются заставить сделать заявление. Любой, кто меня знает, в курсе, что это худший способ добиться от меня желаемого»,— сказал сенатор.

Роберт Менендес — сенатор от штата Нью-Джерси от Демократической партии. Соавтор законопроектов о санкциях против России. Впервые в коррупции его обвинили еще в 2015 году, однако в 2018 году для его осуждения не хватило голосов присяжных, обвинения были сняты. На осенние выборы в Сенат господин Менендес выдвигается как независимый кандидат.

Во вторник господина Менендеса признали виновным по 16 из 18 пунктов. Ему были предъявлены обвинения во взяточничестве, вымогательстве, а также в том, что он действовал в качестве иностранного агента. Суд также признал виновными двух бизнесменов из Нью-Джерси — Ваэля Хану и Фреда Дайбеса. Они, по данным следствия, были задействованы в коррупционной схеме сенатора.

В доме сенатора обнаружили во время обысков 13 золотых слитков и около $500 тыс. наличными. Из-за выдвинутых обвинений сенатор еще осенью 2023 года сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Сам политик все обвинения отрицает и намерен подать апелляцию.

Евгений Белоусов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...