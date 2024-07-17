Суд присяжных в США признал сенатора Менендеса виновным по делу о коррупции

Суд присяжных в США признал виновным сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса по всем пунктам обвинения по делу о коррупции. В целом ему грозит до 222 лет тюремного заключения. Сам господин Менендес вину не признал и заявил, что намерен подать апелляцию. Окончательный приговор по делу сенатора суд огласит 29 октября.

Как сообщает CNN, 70-летний Роберт Менендес признан виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента. Сенатор заявил, что глубоко разочарован решением суда присяжных. «Я полностью уверен, что мы добьемся успеха в апелляции. Я никогда не был иностранным агентом. Решение, вынесенное присяжными, поставит под угрозу каждого члена Сената США в вопросе того, кто может быть признан иностранным агентом»,— сказал господин Менендес.

Помимо Роберта Менендеса суд присяжных признал виновными еще двух бизнесменов из Нью-Джерси — Ваэль Хана и Фреда Дайбеса. Они, по данным следствия, были задействованы в коррупционной схеме сенатора. В деле также фигурирует его жена Надин Менендес. Суд отложил слушания в отношении госпожи Менендес на неопределенный срок после того, как у нее диагностировали рак груди. Жена сенатора также не признает себя виновной.

Сторона обвинения утверждает, что супруги Менендес получали наличные, золотые слитки, автомобиль и «другие ценные вещи» в обмен на лоббирование интересов правительств Египта и Катара. В ходе расследования с января 2022 года по сентябрь 2023 года в доме сенатора во время обысков были обнаружены 13 золотых слитков и $480 тыс. наличными. Прокуратура считает, что супруги Менендес вели незаконную деятельность с 2018 года.

Милена Костерева