Воронежский дорожник обжалует доначисление 717 млн налогов в Верховном суде

Владелец обанкротившегося воронежского АО «Евродорстрой» Ваграм Хачатрян подал в Верховный суд РФ жалобу на решение первой, апелляционной и кассационной инстанций о доначислении компании 717,5 млн руб. налогов. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Жалоба пока не принята к производству.

Всего предприятию по решению ФНС, вынесенному в феврале 2021 года, было доначислено порядка 1,86 млрд руб. В сумму вошли 740,9 млн руб. недоимок и пеней по НДС за 2017–2019 годы включительно, почти столько же долгов и пеней по налогу на прибыль за тот же период, а также штраф в 387,6 млн руб. Только областной бюджет, по мнению налоговиков, недополучил от «Евродорстроя» 533,8 млн руб. за три года.

«Евродорстрой» оспаривал в трех инстанциях начисление 405,4 млн руб. налога на прибыль организаций и 312 млн руб. налога на добавленную стоимость. С остальными претензиями налоговой службы компания согласилась. В 2020 году в бюджет было перечислено 420,9 млн руб. В целом после проведения проверок Ваграм Хачатрян обеспечил поступление в бюджет более 800 млн руб.

По материалам дела, компания не согласилась с подходом ФНС к подсчету недоимок. Представители «Евродорстроя» заявили в суде, что доначисление произошло «без учета расходов на закупку материалов и топлива, фонда оплаты труда сотрудников, амортизации техники», которые составляют большую часть сметной стоимости строительства. При этом налоговый орган исходил из того, что налогоплательщик выполнил все свои контрактные обязательства перед госзаказчиками.

В результате, полагал истец, на него «возложили финансовое бремя, более чем в 2,5 раза превышающее максимально возможный размер». Суд с этой позицией не согласился.

В конце июня Воронежский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, которая не согласилась с приговором Коминтерновского райсуда, назначившего Ваграму Хачатряну полтора года-колонии поселения за уклонение от уплаты 579 млн руб. налогов. Наказание ужесточили до двух лет и шести месяцев колонии-поселения.

Подробнее о том, как дорожник пытался оспорить доначиление налогов, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте