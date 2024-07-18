Акции «Сургутнефтегаза» упали на 22%, проводится дискретный аукцион

Мосбиржа объявила о дискретном аукционе по акциям «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS). Решение принято, так как стоимость бумаг компании на открытии торгов упала больше чем на 20% в течение десяти минут.

К 10:11 стоимость акций составила 46,98 руб., это на 21,86% меньше, чем на закрытии предыдущего торгового дня. 18 июля был закрыт реестр для определения лиц, имеющих право на дивиденды.

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Дискретный аукцион проводится в режиме основных торгов с 10:15 и продлится до 10:45. «В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом»,— говорится в сообщении Мосбиржи.

Акционеры «Сургутнефтегаза» в конце июня одобрили выплату дивидендов по итогам 2023 года. Размер выплаты на привилегированную акцию составил 12,29 руб., на обыкновенную — 0,85 руб. Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по итогам 2023 года по МСФО увеличилась в четыре раза и составила 1,322 трлн руб. Выручка снизилась на 4,6%, до 2,2 трлн руб.

Подробнее о влиянии закрытия реестров по дивидендам на стоимость бумаг — в материале «Ъ» «Индекс с поправкой на дивиденды».

Леонид Уварчев