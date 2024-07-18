Над Крымом уничтожены 33 БПЛА, в Черном море — десять безэкипажных катеров

Минобороны РФ сообщило об отражении в ночь на 18 июля атаки в Крыму, Черном море и Брянской области. В общей сложности уничтожено 35 беспилотных летательных аппаратов и десять безэкипажных катеров.

Над Республикой Крым сбили 33 БПЛА, над Брянской областью — два, говорится в сообщении Минобороны в Telegram. Безэкипажные катера, как утверждается, следовали в направлении Крымского полуострова.

Об отражении атаки в Брянской области ранее сообщал губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об атаке с использованием одного безэкипажного катера. Опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена также в Новороссийске.

Леонид Уварчев