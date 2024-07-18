Глава Новороссийска предупредил об угрозе атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко. На улицах города звучит сирена.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Атака безэкипажных катеров. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями»,— говорится в сообщении в Telegram-канале господина Кравченко.

Глава Новороссийска предупредил, что жителям первой береговой линии следует укрыться в комнатах, где окна не выходят на море. Он также напомнил о запрете снимать и публиковать фото и видео с работой средств обороны города.

Об уничтожении безэкипажного катера в ночь на 18 июля сообщил также губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Громкие звуки, которые было слышно в городе,— это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника»,— написал он в Telegram.

Милена Костерева