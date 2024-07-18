Над Брянской областью уничтожены два беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 18 июля вооруженные силы Украины атаковали территорию региона двумя беспилотниками. Оба БПЛА были сбиты. Пострадавших нет.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом военнослужащими Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— написал господин Богомаз в Telegram.

Ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город пытался атаковать безэкипажный катер, но российские военные отразили атаку надводного беспилотника. Опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена также в Новороссийске.

Милена Костерева