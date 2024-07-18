Венгрия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров РФ и Украины

Венгрия готова предоставить площадку на своей территории для переговоров российской и украинской делегаций, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Он отметил, что с такой инициативой Венгрия выступила сразу после начала конфликта.

По словам господина Сийярто, еще в феврале 2022 года он связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и выразил готовность Венгрии содействовать переговорам. «Я сказал им обоим одно и то же. Мы всегда готовы предложить любое место в Венгрии, где обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы. Так что, если мы нужны, мы в вашем распоряжении»,— рассказал «РИА Новости» министр.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры можно было бы возобновить на основе проекта договора, который был согласован в Стамбуле в марте 2022 года. Он, в частности, предполагал отказ Украины от вступления в НАТО и разработки ядерного вооружения. Москва также требует снять международные санкции и признать новые регионы. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск за их пределы. Последний раунд мирных переговоров между Россией и Украиной прошел в мае 2022 года.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мир запланировали на конец года».

Милена Костерева